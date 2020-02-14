Tarihi çeşmenin üzerine yapılan otel balyozla yıkılıyor - Son Dakika
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Tarihi çeşmenin üzerine yapılan otel balyozla yıkılıyor

6 saat önce

Fatih'te tarihi sur kalıntıları ve tarihi çeşmenin üzerinde 1960'lı yıllarda yapıldığı anlaşılan ve büyük tepki çeken 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkım çalışmalarına başlandı.

Tarihi çeşmenin üzerine yapılan otel balyozla yıkılıyor, System.String[]

Fatih'te tarihi sur kalıntıları ve tarihi çeşmenin üzerinde 1960'lı yıllarda yapıldığı anlaşılan ve büyük tepki çeken 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkım çalışmalarına başlandı. Sabah saatlerinde otele gelen belediye çalışanları tarihi çeşmeye zarar vermemek için ellerindeki balyozlar ile yıkım çalışmalarına başladı. Çalışmalar havadan drone ile de görüntülendi.


Fatih Cankurtaran Mahallesi'ndeki uzantısı ve sura bağlı tarihi çeşmenin üstünde 1960'lı yıllarda yapıldığı anlaşılan, 5 katlı otel ile bitişiğinde 4 katlı pansiyonun yıkım çalışmalarına başlandı. Sabah saatlerinde daha önce boşaltılan otel binasına ve pansiyona gelen Fatih Belediyesi ekipleri, tarihi çeşmeye zarar vermemek için ellerinde bulunan balyozlarla çatı katından yıkım işlemlerine başladı. Yıkım çalışmaları kapsamında çevrede güvenlik önlemi de alındı. Yıkım alanına çıkan sokaklarda vatandaşların yaklaşmaması için güvenlik şeridi çekildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı


Binaların iç tarafına doğru yapılması planlanan yıkım işleminin ardından, tarihi yapıya zarar vermeden zemininde toplanan molozlar kaldırılacak. Yıkım çalışmalarının ardından tarihi surun uzantısı ve çeşmenin bakım çalışmaları başlayacağı öğrenildi. Yıkım ile ilgili olarak Fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Fatih İlçesi Cankurtaran Mahallesi Terbıyık Sokak No: 22-24 numaralı 70 ada 49 parsel ve 70 ada 79 parselde bulunan riskli yapı statüsünde olan iki bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırılmıştır. Tarihi Çeşme ve duvar üzerine evvelce inşa edilen bu iki yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Fatih Belediyesi, Cankurtaran, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
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