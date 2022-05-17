Tarihi çöküşün ardından LUNA geri dönmeye hazırlanıyor! - Son Dakika
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Tarihi çöküşün ardından LUNA geri dönmeye hazırlanıyor!

17.05.2022 14:35
Tarihi çöküşün ardından LUNA geri dönmeye hazırlanıyor!

Büyük bir çöküş yaşayan Terra blok zinciri yerel kripto parası LUNA, eski günlerine dönmek için yollar arıyor.

Mayıs, tüm kripto para birimleri için oldukça zor bir ay oldu. Özellikle de LUNA için. Bitcoin Mayıs ayı içerisinde yaklaşık yüzde 25 değer kaybederken, LUNA ise neredeyse sıfırı tüketti. Terra blok zincirinin tokeni olan LUNA, bu tarihi çöküşün ardından ise yeniden hayata dönmeye çalışıyor. Terralabs, LUNA ve UST çöküşünü tersine çevirmeyi hedefliyor.

LUNA küllerinden yeniden doğmak istiyor!

LUNA'nın çöküşüne, 1 dolar değere sabit olması için tasarlanan TerraUSD (UST) neden oldu. UST, Tether ve USDC'nin aksine ABD doları rezervleriyle desteklenmiyor. Sabit kripto para, bunun yerine Terra blok zincirinin yerel kripto para birimi LUNA'dan destek alıyordu.

Milyonlar kaybettiren LUNA'nın kurucusuna tehdit!

LUNA üzerinden alım yapılarak UST, 1 dolara sabitleniyordu. Örnek vermek gerekirse; eğer UST 99 sente düşerse arbitraj tüccarları büyük miktarlarda UST alarak kripto paranın değerini yeniden 1 dolara çıkarıyordu.

Bu sistem 8 Mayıs tarihinde tek seferde 2 milyar dolarlık UST'nin çıkarılması ve yüz milyonlarca dolarının satılması ile çöktü. UST, 98 sente düşerken, LUNA'yı UST'ye dönüştürme mekanızması buna ayak uyduramadı. Bu durum da yatırımcıların sisteme olan güvenini kaybetmesine ardından da LUNA ve UST'nin çökmesine neden oldu. Çöküşün ardından UST, 13 sentten işlem görürken LUNA'nın değeri ise şuan 0.00017 dolar seviyesinde.

Tarihi çöküşün ardından LUNA geri dönmeye hazırlanıyor!

Tüm bunlara rağmen Terralabs'ı CEO'su Do Kwon bir çözüm arayışında. CEO, bu çözümü Terra blok zincirini 'çatallamak(fork)'ta bulmuş gibi görünüyor. Buna göre Do Kwon, bazı önemli değişikliklerle birlikte bir önceki sisteme göre modellenen yeni bir blok zinciri yaratmaya çalışacak. Yeni blok zinciri, mevcut LUNA ve UST sahipleri arasında dağıtılacak bir trilyon LUNA tokeninin yanı sıra yeni Terra uygulamalarının fonlarıyla oluşturulacak.

Planın, Çarşamba günü LUNA sahipleri tarafından oylamaya sunulması bekleniyor. Eğer oylamadan olumlu sonuç çıkarsa 27 Mayıs'ta çatallama işlemi gerçekleşecek. Bir trilyon LUNA'nın işlenmesi, şu anda hiperenflasyonla mücadele eden kripto para birimi için bir sıfırlama anlamına geliyor. Çöküşten önce 343 milyon olan LUNA arzı, şuanda 6.5 trilyon civarında. UST'yi LUNA'ya bağlamanın temel sıkıntılarını kabul eden Kwon, UST'yi Terra ekosisteminden çıkarmayı planlıyor.

Tarihi çöküşün ardından LUNA geri dönmeye hazırlanıyor!

2016 yılında da Ethereum üzerinde benzer bir fork olmuştu. Bir bilgisayar korsanı 3.6 milyon adet Ether çaldıktan sonra Ethereum geliştiricileri ekosistem üzerinde yeni blok zinciri oluşturmuşlardı. Çalınan Ether'lerin bir kısmı ise bugüne kadar orijinalliğini koruyarak Ethereum Classic olarak yoluna devam ediyor. Eğer teklif kabul edilirse Kwon da mevcut Terra blok zincirini LUNA Classic olarak adlandırmayı planlıyor.

Peki siz LUNA hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce kripto para eski günlerine kavuşabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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