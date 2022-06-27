Son dakika! Tarihi Harput Mahallesi, motorlu jandarma birliklerine emanet - Son Dakika
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Son dakika! Tarihi Harput Mahallesi, motorlu jandarma birliklerine emanet

27.06.2022 09:59

Son dakika haber: Tarihi Harput Mahallesi, motorlu jandarma birliklerine emanet Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde motosikletli jandarma timleri göreve başladı.

Tarihi Harput Mahallesi, motorlu jandarma birliklerine emanet

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde motosikletli jandarma timleri göreve başladı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Elazığ'ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların girmediği yerlerde görev alması için 2 motorlu ekip gönderdi. İlk olarak 5 bin yıllık tarihe sahip UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harput Mahallesi'nde görevlerine başlayan ekipler, araçların girmediği bölgelere giderek vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Karakol ekiplerinin de yükünü hafifleten motosikletli jandarma timlerinin yaz boyunca görevlerinin başında olacakları öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin Harput'ta asayişi sağladığını belirten Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Motorize jandarma huzur timi araçların giremediği yerlere hızlı bir şekilde giriyor. Vatandaşın huzuru, sağlığı ve güvenliği için jandarma her tarafta. Biz bu motosikletli huzur timine teşekkür ediyoruz. Derler ya asayiş berkemal diye kesinlikle Harput'ta asayiş berkemal. İyi ki varsınız. Harput halkı adına, esnafları adına, Elazığ'dan gelen yerli yabancı turistler adına motosikletli jandarma huzur timine biz teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra jandarmamız drone ile birlikte Harput'un köylerini, merkez ve çevresini gözetliyor. Burada vatandaşımızın can ve mal güvenliği için jandarmanın böyle bir uygulaması var. Araçların giremediği birçok yere hayvanların yol açıp gittiği yerden bile motorize ekipler gidiyor. Harput'un ve Elazığ'ın huzurunu sağlamak için ellerinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar. Harput'a gelen turistlerin artık şunu çok iyi bilmesi lazım. Harput'a gittiğimiz zaman herhangi bir sıkıntı olur mu, herhangi bir yerde eşyamız çalınır mı bu konularda içleri ferah olsun. Çünkü yukarıda drone ile aşağıda motorize ekip ile aynı zamanda Harput karakolunun araç devriyesiyle bunu sağlıyorlar. Vatandaşlarda sanayiye gittiğimde muhtarım bir yerden jandarmanın iki saat içerisinde 6-7 kere geçmesi bizleri hakikaten duygulandırdı. Piknik yaptığım alanda acaba bir şey olur mu, çocukları yalnız bıraktım başlarına bir şey gelir mi soruları artık olmuyor. Jandarmayı orada görünce huzurlu bir şekilde Harput'a geliyorum. Önceden de böyleydi, önceden de huzurluydu ama motorize ekip ayrı bir değer kattı" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Tarihi Harput Mahallesi, motorlu jandarma birliklerine emanet - Son Dakika

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