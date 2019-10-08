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Son Dakika Güncel Tarihi Kentler Birliği'nden Boyabat Belediyesine ödül

Tarihi Kentler Birliği'nden Boyabat Belediyesine ödül

39 dakika önce

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen "2018 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda Boyabat Belediyesine, "Eski Belediye Binası ve Kasaplar Çarşısı Yenileme Projesi" kapsamında uygulama ödülü verildi.

Tarihi Kentler Birliği'nden Boyabat Belediyesine ödül, System.String[]

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen "2018 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda Boyabat Belediyesine, "Eski Belediye Binası ve Kasaplar Çarşısı Yenileme Projesi" kapsamında uygulama ödülü verildi.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, yaptığı açıklamada, ödülün Boyabat'ın başarısı olduğunu söyledi.

Çakıcı, "Bu kadar doğru ve güzel şeylerin olduğu ilçemizde başarının gelmemesi mümkün değil. Biz bu güzel hizmetleri hemşehrilerimizin desteğiyle yapıyoruz. Tüm Boyabat halkına teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece bizim değil. Bize inanan bizimle yol yürüyen bütün Boyabat halkının başarısıdır." dedi.

Başkan Çakıcı, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e, Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'e, çalışmayı projelendiren Proje Koordinatörü Raif Tokel'e teşekkür etti.

Ödül töreninin, 6-8 Kasım'da Antalya'da YAPEX Restorasyon Fuarı sırasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Şefik Çakıcı, Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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