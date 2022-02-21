Üye Girişi
TARİHİ KİLİSEDEN ÇAN HIRSIZLIĞINA KALKIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

TARİHİ KİLİSEDEN ÇAN HIRSIZLIĞINA KALKIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

21.02.2022 11:33

MARDİN'in Midyat ilçesinde bulunan 800 yıllık Meryem Ana Kilisesi'nin elektrik tesisat kablolarını çalan hırsızlar, bir gün sonra damdaki tarihi çan için geldi.

MARDİN'in Midyat ilçesinde bulunan 800 yıllık Meryem Ana Kilisesi'nin elektrik tesisat kablolarını çalan hırsızlar, bir gün sonra damdaki tarihi çan için geldi. Şüpheliler, söktükleri sırada çalan çanın sesiyle yakalanmaktan korkarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kaçış anları görülüyor. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Midyat'ın Işıklar Mahallesi'nde bulunan Süryani Ortodoks Cemaatine mensup Meryem Ana Kilise'sinde 18 Şubat gece saatlerinde meydana geldi. Kiliseye giren şüpheliler, elektrik tesisatı kablolarını çaldı. Bir sonra da kilise damında bulunan kuledeki tarihi çanı çalmaya çalıştı. Hırsızlar asılı olduğu yerden çanı koparmaya çalıştı. Çanın sesi çıkınca şüpheliler kaçtı. Çan sesi üzerine mahalleli Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker'e haber verdi. Herhangi bir dini tören olmadığı için çanın çalınmasının normal bir durum olmadığını polise haber veren Türker, kiliseye geldi. Olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte kilisede incelemelerde bulunan Türker, penceredeki demir korkulukların bir alet ile kesilerek içeri girildiğini, tüm elektrik tesisatının koparılıp çalındığını, avizenin kırıldığını ve damda ise çanın çalınmak için yerinden söküldüğünü belirledi. Polis ekipleri, kilisede parmak izi alarak çalınan malzemelerle ilgili tutanak tutarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

'MAHALLELİ ÇAN NEDEN ÇALIYOR, DİYE HABER VERDİ'

Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker, mahallelinin kendisini telefonla arayarak, Neden çan çalıyor, diye haber verdi. Herhangi bir dini tören olmadığı için çanın çalmasının normal olmadığını düşündüm, polise haber vererek kiliseye geldim. Elektrik tesisatının söküp götürmüşler. Avizelerimiz yerlerdeydi. Çanı sökmek istemişler, çan sesi gelince bırakmışlar. Yaklaşık 25 bin lira zarar vermişler. Hırsızların bir an önce yakalanıp adli mercilere teslim edilmelerini istiyoruz dedi.

HIRSIZLARIN KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kiliseye hırsızlık yaptıktan sonra şüphelilerin, söktükleri sırada çalan çanın sesiyle yakalanmaktan korkarak kaçma anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

TARİHİ KİLİSEDEN ÇAN HIRSIZLIĞINA KALKIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
TARİHİ KİLİSEDEN ÇAN HIRSIZLIĞINA KALKIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
TARİHİ KİLİSEDEN ÇAN HIRSIZLIĞINA KALKIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı Son dakika haberi... İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı İZMİR'DE 26.5 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ İZMİR'DE 26.5 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ TARİHİ KİLİSEDEN ÇAN HIRSIZLIĞINA KALKIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA TARİHİ KİLİSEDEN ÇAN HIRSIZLIĞINA KALKIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Meryem Ana, Ortodoks, Midyat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARİHİ KİLİSEDEN ÇAN HIRSIZLIĞINA KALKIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:08 Ucuz kurtuldu! 220 kiloluk domuzun avcıya saldırı anları görüntülendi
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
12:06 Dolar düşüşte! 21 Şubat öğle saatlerinde 13,63'ten alıcı buluyor
12:04 Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?
12:02 Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!
12:00 Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
11:08 SGK ev sahibi olmak isteyenler için kampanya başlattı! İşte SGK'nın faizsiz konut kredisi hakkında merak edilenler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 12:14:47. #1.11#
SON DAKİKA: TARİHİ KİLİSEDEN ÇAN HIRSIZLIĞINA KALKIŞAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement