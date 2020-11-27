Tarihi Mahremiye Camii'nin deprem terazisi asırlardır dönüyor - Son Dakika

Tarihi Mahremiye Camii'nin deprem terazisi asırlardır dönüyor

27.11.2020 08:41
Tarihi Mahremiye Camii'nin deprem terazisi asırlardır dönüyor, System.String[]

HATAY'ın Antakya ilçesinde bulunan Mahremiye Camii'nin deprem terazisi altı asırdır dönüyor.

HATAY'ın Antakya ilçesinde bulunan Mahremiye Camii'nin deprem terazisi altı asırdır dönüyor.

Deprem terazisi olma özelliğiyle Hatay'da ilk ve tek olan Mahremiye Camii, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi görüyor. 1400-1500 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen caminin müezzini Osman Karagöz, silindir mermer taştan oluşan deprem terazilerinin dönmesinin, binanın zarar görmediği anlamına geldiğini söyledi.

Caminin özelliklerinden de bahseden Karagöz, "Mahremiye Camii, kesme taştan imar edilmiş, ahşap çatılı, alaturka kiremitli ve poligonal minareli bir cami yapısıdır. Mahremiye Camii, içinde bulunan deprem terazileri sebebi ile Hatay'da ilk ve tektir. Deprem terazileri, zamanında şiddetli bir depremde caminin zarar görüp görmediğinin anlaşılması için yapılmıştır. Deprem terazileri, kesme taş üzerine yapılmış, iki sütun üzerine oturtulmuştur. Silindir şeklindeki mermerler döndüğü sürece, deprem olsa bile yapının temelinin zarar görmediği anlamı gelmektedir" diye konuştu.

Öte yandan tarihi camiyi ziyaret edenler, deprem terazilerini hayranlıkla inceliyor.


Tarihi Mahremiye Camii'nin deprem terazisi asırlardır dönüyor
Tarihi Mahremiye Camii'nin deprem terazisi asırlardır dönüyor
Tarihi Mahremiye Camii'nin deprem terazisi asırlardır dönüyor
Tarihi Mahremiye Camii'nin deprem terazisi asırlardır dönüyor
Tarihi Mahremiye Camii'nin deprem terazisi asırlardır dönüyor
Tarihi Mahremiye Camii'nin deprem terazisi asırlardır dönüyor
Tarihi Mahremiye Camii'nin deprem terazisi asırlardır dönüyor
Tarihi Mahremiye Camii'nin deprem terazisi asırlardır dönüyor
Tarihi Mahremiye Camii'nin deprem terazisi asırlardır dönüyor

Karagöz, Antakya, Deprem, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi Mahremiye Camii'nin deprem terazisi asırlardır dönüyor - Son Dakika


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