Son Dakika Haberleri: Tarihi Niksar Kalesi'nin Surlarındaki Yazılar Tepki Çekti

Tarihi Niksar Kalesi'nin Surlarındaki Yazılar Tepki Çekti

27 dakika önce

TÜRKİYE'nin 2'nci büyük kalesi olan Tokat'ın Niksar ilçesindeki kalenin surlarına sprey boya ile yazılar yazıldı.

Tarihi Niksar Kalesi'nin Surlarındaki Yazılar Tepki Çekti, System.String[]
TÜRKİYE'nin 2'nci büyük kalesi olan Tokat'ın Niksar ilçesindeki kalenin surlarına sprey boya ile yazılar yazıldı. Kaleyi gezmeye gelenler duruma tepki gösterdi.

Geçmişi Milattan önce 3 binli yıllara dayanan Niksar,  Roma ve Bizans dönemlerinin ardından 11'inci yüzyılda Anadolu'ya yapılan akınlarda Türklerin eline geçti.  Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun Türklerin kontrolüne girmesiyle Selçuklu, Danişmendli ve Osmanlı toprağı oldu. Danişmendli Beyliği'nin kurucusu Melik Danişmend Gümüştekin Ahmet Gazi tarafından fethedilen ve başkent seçilen Niksar, bu dönemde ilim ve kültür merkezine dönüştü. İlçede Pers kökenli Pontus Krallığı zamanında yapıldığı ve adının da Kaberia olduğu bilinen  Niksar Kalesi, Roma Dönemi'nde eklenen yeni yapılarla bugüne kadar geldi. 6,2 kilometre uzunluğundaki surlarıyla Diyarbakır'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük kalesi olan Niksar Kalesi, zaman içerisinde geçirdiği restorasyonlarla ayakta kalma özelliğini sürdürdü.

TEPKİ ÇEKEN YAZILAR

Ancak tarihi kalenin iç ve dış surlarına son dönemde sprey boyalar ile zarar verildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kale duvarlarına bir çoğu aşk mesajı içeren sprey boya ile yazılar yazıldığı görüldü. Ziyarete gelenler tarihi yapılara bu şekilde zarar verenleri kınadıklarını belirtti. Yazıların silinmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:49 Kaynak: DHA

Tokat, Niksar Kalesi, Niksar, Güncel
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