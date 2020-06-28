Tarihi ve kültürel değerler yeni nesillere bu kitapla buluşacak - Son Dakika

Tarihi ve kültürel değerler yeni nesillere bu kitapla buluşacak

2019 yılında gerçekleştirilen Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu'nda sunulan bildirilerden oluşan kitap basımı gerçekleştirildi.

2019 yılında gerçekleştirilen Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu'nda sunulan bildirilerden oluşan kitap basımı gerçekleştirildi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan örnek hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu'nda 205 akademisyenin katılımlarıyla sunulan 156 bildiri kitap haline getirildi. Kitap Lansmanı ve Kara Fatma Tiyatro Gösterimi 2 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu'nda sunulan bildirilerden oluşan kitap protokol üyeleri, akademisyenler ve basın mensuplarının katılacağı lansman programıyla tanıtılacak. 2 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte Kara Fatma Tiyatro Oyunu'nun izlenmesinin ardından davetlilere Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu kitabı hediye edilecek.


Sempozyumu'n açılış oturumuna Prof. Dr. İlber Ortaylı katılarak sempozyum açılışını gerçekleştirdi. Sempozyumda 3'ü özel oturum olmak üzere toplamda 36 oturum yapıldı. Milli kadın kahramanlarımızdan Kara Fatma'nın tiyatro oyunu serüveni ise yine özel bir oturum oluşturularak dinleyicilerle buluşturuldu. Kocaeli'nin tarihi ve kültürel değerlerini yeni nesillerle buluşturarak, milli ve manevi değerlere dayalı bir tarih şuuru oluşturma hedefiyle elde edilen tebliğler basımı gerçekleştirilerek diğer sempozyum kitapları gibi tarih külliyatı olarak yerini aldı. - KOCAELİ

Kara Fatma, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi ve kültürel değerler yeni nesillere bu kitapla buluşacak - Son Dakika

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