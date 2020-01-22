Tarihi yapılar Finike turizmine kazandırılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi yapılar Finike turizmine kazandırılacak - Son Dakika

Tarihi yapılar Finike turizmine kazandırılacak

6 saat önce

Antalya Valiliği ve Finike Belediyesi işbirliği ile ilçede bulunan tescilli tarihi binalar ve belirlenen caddeler yenilenerek, sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında ilçe merkezinin çehresi güzelleştirilecek ve turizme kazandırılacak.

Tarihi yapılar Finike turizmine kazandırılacak, System.String[]

Antalya Valiliği ve Finike Belediyesi işbirliği ile ilçede bulunan tescilli tarihi binalar ve belirlenen caddeler yenilenerek, sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında ilçe merkezinin çehresi güzelleştirilecek ve turizme kazandırılacak.


Finike İlçe merkezinde bulunan ve tarihi yapı olarak tescillenen bakımsız binalar restore edilerek belirlenen ana caddelerde gerçekleştirilecek sağlıklaştırma çalışmalarıyla turizme kazandırılacak. Proje kapsamında ilçe merkezinde bulunan Eski Mahalle, Kale Mahallesi, Atatürk Caddesi, 2. Hastane Caddesi ile 109, 112, 113, 137, 202, 214 Sokaklarında sağlıklaştırma çalışması başlayacak.


Sahada inceleme yapmak ve detaylı bilgi almak için ilçeye gelen Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Başkan Yardımcısı Sıdıka Gökyar Kızılca ve Başkan Yardımcısı Cavit Aktar ile meclis üyeleri tarafından karşılandı. Saha çalışması öncesi Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'ye ziyareti nedeniyle anı plaketi takdim etti.


İlçenin tarihi hafızasında önemli bir yer edinen yapıların iyileştirme çalışmalarının, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından da onaylandığı ifade edilerek, proje kapsamında ilçe merkezinde bulunan Eski Mahalle, Kale Mahallesi, Atatürk Caddesi, 2. Hastane Caddesi ile 109, 112, 113, 137, 202, 214 Sokaklarında sağlıklaştırma çalışması başlayacak. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçenin geçmişine olan saygısının bu proje ile taçlanacağını dile getirerek, işbirliği için tüm siyasi partilerin Antalya milletvekilleri başta olmak üzere Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na teşekkür ettiğini belirtti. Geyikçi, "Finike tarihi bir yerleşim merkezidir. Batı Akdeniz'in belki de tarihi korumak ve turizme sunmak adına geç kalınmış en talihsiz ilçesi. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden bu güne kadar tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu projenin tescil onayları alındı ve maliyet hesaplamaları da kabul edildi. Artık bu son incelemeyle birlikte restore çalışmaları başlayacak ve ilçemiz adeta yenilenecek. Belirlenen caddeler yenilenecek ve ilçemizin çehresi güzelleşecek. Finikeli hemşehrilerimiz adına çok mutluyum" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
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