Tarım Bakanlığı'na "Ucuz Tavuk" Önerisi: "Piliçlerin Parçalanıp, Tabaklanıp Satılması Çalışmamız Var. Yapabilirsek, Fiyatları Makul Seviyeye Çekmiş... - Son Dakika
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Tarım Bakanlığı'na "Ucuz Tavuk" Önerisi: "Piliçlerin Parçalanıp, Tabaklanıp Satılması Çalışmamız Var. Yapabilirsek, Fiyatları Makul Seviyeye Çekmiş...

27.05.2022 16:02

Kütahya Kasaplar Odası Başkanı Vedat Ayva, Kasaplar Federasyonu’nun ucuz tavuk eti için Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunduğu teklifi aktardı. Ayva, “Piliçlerin satış noktalarında parçalanıp, tabaklanıp satılması çalışmamız var. Bu çalışmayı yapabilirsek ulusal markaların elinden kurtulmuş oluruz ve fiyatları makul seviyelere çekmiş oluruz” dedi.

Kütahya Kasaplar Odası Başkanı Vedat Ayva, Kasaplar Federasyonu'nun ucuz tavuk eti için Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunduğu teklifi aktardı. Ayva, "Piliçlerin satış noktalarında parçalanıp, tabaklanıp satılması çalışmamız var. Bu çalışmayı yapabilirsek ulusal markaların elinden kurtulmuş oluruz ve fiyatları makul seviyelere çekmiş oluruz" dedi.

Kütahya Kasaplar Odası Başkanı Vedat Ayva, Kasaplar Federasyonu'nun Tarım ve Orman Bakanlığı'na ucuz tavuk eti için sunduğu teklifi aktardı. Ayva, şunları söyledi:

"Tavuk fiyatları yine yükselmeye başladı. Vatandaşlarımız, alım gücü ile alakalı sıkıntılar yaşamakta. Tavuk ürünlerine zam gelmesi, tavuğu da sıkıntıya soktu. Ulusal markaların çıkardığı ürünleri satmak zorunda, iş yerleri. Tekelleşme meydana gelmiştir.

Kasaplar Federasyonu Başkanımızın şu anda yoğun çalışmaları bulunmaktadır. Tarım Bakanlığı'na müracaatımızda, söyledik ki, 'Piliçlerin satış noktalarında parçalanıp, yine aynı şekilde, tabaklanıp satılması anlamında bir çalışmamız var. Tarım Bakanlığı'ndan bu konuda desteklerini bekliyoruz.

Eğer ki bu çalışmayı yapabilirsek ulusal markaların elinden kurtulmuş oluruz ve fiyatları makul seviyelere çekmiş oluruz. Bu çok önemli bir konudur. Bu konuda çalışmalarımızı desteklemelerini rica ediyoruz.

Yaz aylarında piknik sezonunun açılması ve düğün sezonunun açılması ile birlikte; tavuk bonfile ve kanat ürünlerine çok büyük zam gelmesine sebep oldu. Fiyatların, çok fahiş fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Bonfile fiyatları 65-70 TL, kanat fiyatları 70-80 TL, incik 55-60 TL, baget 60-65 TL bandında şu anda. Bonfile fiyatlarının daha artacağını düşünüyorum. Ulusal markaların fiyatlarını kendilerine göre ayarlamaları bizi savunmasız bırakmakta."

Tarım Bakanlığı'na Ucuz Tavuk Önerisi: Piliçlerin Parçalanıp, Tabaklanıp Satılması Çalışmamız Var. Yapabilirsek, Fiyatları Makul Seviyeye Çekmiş...
Tarım Bakanlığı'na Ucuz Tavuk Önerisi: Piliçlerin Parçalanıp, Tabaklanıp Satılması Çalışmamız Var. Yapabilirsek, Fiyatları Makul Seviyeye Çekmiş...
Tarım Bakanlığı'na Ucuz Tavuk Önerisi: Piliçlerin Parçalanıp, Tabaklanıp Satılması Çalışmamız Var. Yapabilirsek, Fiyatları Makul Seviyeye Çekmiş...
Tarım Bakanlığı'na Ucuz Tavuk Önerisi: Piliçlerin Parçalanıp, Tabaklanıp Satılması Çalışmamız Var. Yapabilirsek, Fiyatları Makul Seviyeye Çekmiş...

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Kaynak: ANKA

Türk Lirası, Kütahya, Tarım, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Bakanlığı'na 'Ucuz Tavuk' Önerisi: 'Piliçlerin Parçalanıp, Tabaklanıp Satılması Çalışmamız Var. Yapabilirsek, Fiyatları Makul Seviyeye Çekmiş... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım Bakanlığı'na "Ucuz Tavuk" Önerisi: "Piliçlerin Parçalanıp, Tabaklanıp Satılması Çalışmamız Var. Yapabilirsek, Fiyatları Makul Seviyeye Çekmiş... - Son Dakika
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