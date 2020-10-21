Tarımsal girdi fiyatları Ağustos'ta yüzde 1.43 yükseldi

Türkiye genelinde tarımsal girdi fiyatları (Tarım-GFE) Ağustos'ta aylık yüzde 1.43, yıllık yüzde 8.11 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları Ağustos'ta geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 5.43 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8.12 yükseldi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 1.39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 1.66 yükseldi.Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 7.50, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 11.92 arttı.Yıllık en fazla azalış yüzde 7.63 ile veteriner harcamaları alt grubunda oldu. Alt gruplar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre azalan diğer alt grup ise yüzde 2.12 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış sırasıyla yüzde 21.82 ile makine bakım masrafları, yüzde 10,37 ile hayvan yemi ve yüzde 9.73 ile diğer mal ve hizmetler alt gruplarında gerçekleşti.Aylık en az artış yüzde 0.05 ile tohum ve dikim materyali alt grubunda oldu. Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 0.58 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0.95 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Ağustos ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 4.01 ile makine bakım masrafları, yüzde 3.61 ile veteriner harcamaları ve yüzde 2.58 ile bina bakım masrafları oldu. (Grafik)