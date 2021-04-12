Tarım işçileri devrilen kamyondaki domatesleri toplamak için seferber oldu - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım işçileri, devrilen kamyondaki domatesleri zarar görmeden toplamak için uzun süre uğraş verdi.

Hasan Kubilay'ın kullandığı 45 AFP 864 plakalı domates yüklü kamyon, Antalya- Fethiye kara yolu Çobanlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun kasasındaki domatesler etrafa saçıldı.

Firma sahibi domateslerin toplanması için sebze halinde çalışan tarım işçilerini kaza yerine getirdi. İşçiler zarar görmeyen domatesleri tek tek seçerek kasalara yerleştirdi. İşçilerin saatlerce süren çalışması sonucu toplanan domatesler başka bir araca yüklenerek götürüldü.

Kamyon ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kazanın, kamyonun Fethiye'nin Karaköy Mahallesi'nden yüklediği domatesleri Manisa'ya götürürken yaşandığı öğrenildi.