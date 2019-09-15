Son Dakika Haberleri: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi 8'i çocuk, 10 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi 8'i çocuk, 10 yaralı

17 dakika önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi 8'i çocuk, 10 yaralı, System.String[]

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada, 8'i çocuk, 10 kişi yaralandı.
Kaza, Tufanbeyli ilçesi Çatalçam Mahallesi'nde meydana geldi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde nohut tarlalarında çalıştıktan sonra Şanlıurfa'daki evlerine gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu, minibüsün freni boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu aynı aileden 8'i çocuk, 10 kişi yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tufanbeyli ve Saimbeyli Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:55 Kaynak: DHA
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8'i çocuk, 10 yaralı
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