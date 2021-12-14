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Tarım malzemeleri yandı - Son Dakika

Tarım malzemeleri yandı

14.12.2021 15:18
Tarım malzemeleri yandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarım malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarım malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçede tarım malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Tarım malzemeleri yandı
Tarım malzemeleri yandı

Yeşilhisar, Kayseri, Yangın, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarım malzemeleri yandı - Son Dakika


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