Tarım malzemeleri yandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre ilçede tarım malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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