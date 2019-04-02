Son Dakika Haberleri: Tarım Müdürlüğü Personeline, Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları Eğitimi

Tarım Müdürlüğü Personeline, Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları Eğitimi

37 dakika önce

Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı tarafından, Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı personele 'çocuk işçiliği ve çocuk hakları' eğitimi verildi.

Tarım Müdürlüğü Personeline, Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları Eğitimi, System.String[]
Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı tarafından, Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı personele 'çocuk işçiliği ve çocuk hakları' eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki eğitimde konuşan İl Müdürü Arif Abalı, "Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda dünyada ve ülkemizde çeşitli projeler hayata geçmektedir. Bizde kurum olarak bu çalışmaları önemsiyoruz. Öncelikli olarak tarımda çalışan çocuklar konusunda kurumlar arası işbirliği çalışması yürütmek istiyoruz" dedi.

Koordinatör Mustafa Sarı ise çocuk işçiliği ile mücadelenin önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, "Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda Mersin'de son 10 yılda bir çok proje hayata geçti. Bunun yanında sokakta çalışan çocukların sokağın riskinden korunmasına yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalarda yürüttük. Çocuk işçiliği konusunda dünyada ve ülkemizde ilk sırada yer alan tarımda çalışan çocuklar için yeni projeler hayata geçirmeden önce personele bilgi vermek istedik. Önümüzdeki dönemde tarımda çalışan çocuk işçilere yönelik projeleri de hayata geçirerek, çocuklarımızı oralardan alıp, olmaları gereken yerlere yani okullara yönlendireceğiz" diye konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:45 Kaynak: İHA

Mersin, İşçi, Güncel
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