Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: "Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz" - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: "Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz"

08.06.2022 14:22

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: "Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz" Bolu'da "Agro-Ekoloji Yönetim Sistemi Geliştirilmesi" çalıştayı düzenlendi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz. Nüfus hızla artıyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: "Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz"

Bolu'da "Agro-Ekoloji Yönetim Sistemi Geliştirilmesi" çalıştayı düzenlendi

BOLU - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz. Nüfus hızla artıyor. Önümüzdeki 15-20 yıl olmadan ülkemizin nüfu su 100 milyonun üzerinde olacak" dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Küresel Çevre Fonu işbirliği ile kent merkezindeki bir otelde "Agro-Ekoloji Yönetim Sistemi Geliştirilmesi" çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, sosyo ekonomi, bahçe bitkileri ve agro - ekosistem, sürdürülebilir arazi yönetimi ve üretim sistemleri uzmanları katıldı.

"Ülkemizin nüfusu 100 milyonun üzerinde olacak"

Çalıştayda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Şapkamızı önümüze koyup düşünme vakti geldi ve düşünüyoruz. İnsanların çok önemli bir kısmı gıda sıkıntısı çekiyor, açlık çekiyor. Bir kısım insanların da yemekleri masalardan artıyor. Bu fıtrata aykırı yaşam tarzının ortaya çıkardığı sorunlar. Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz. Nüfus hızla artıyor. Önümüzdeki 15-20 yıl olmadan ülkemizin nüfusu 100 milyonun üzerinde olacak. Tarım alanları endüstrileşme adına yok ediliyor. Nüfus artışı, şehirleşme, yanlış uygulamalar, yanlış kentleşme, onlarca yıldan itibaren devam eden tarım arazilerinin yok edilmesi, pandemi nedeniyle özellikle tedarik zincirinin kopuşu ve geldiğimiz noktada artık önümüzdeki 100 yıl için yeni uygulamaya geçilmesi gerekiyordu. Önümüzdeki süreçte kendi kendimize yeten, artık stratejik sektörden milli güvenlik meselesi haline geldi. Yeterliliğimizi sağlayacak ve stratejik tarım ürünleri üretebilecek bir ülke olmak durumundayız" dedi.

"Türkiye su kıtlığı olan bir ülke"

Ülke olarak kendi tedbirlerimizi almamız gerektiğini kaydeden Tiryaki, " Ukrayna'da özellikle stratejik ürünler limanlarda bekliyor. Satmak istiyorlar gönderemiyorlar. Ukrayna limanlarında bekleyen, mayından dolayı gelemiyor. Bazı ülkeler ihracatı yasaklıyor. O nedenle bizim de kendi tedbirimizi almamız lazım. Türkiye su kıtlığı olan bir ülke. Sularımızı korumak zorundayız. Burası Türkiye'nin en verimli ormanlarının olduğu bir bölge. Ormanlarımızı korumak zorundayız. tarım arazilerini yapılaşmaya açmak durumunda değiliz. Bu konularda bakanlığımızda yeni başlamış olmamıza rağmen yanlış anlaşılmalara neden olmaması için açıklayamayacağım çok ciddi ve verimli çalışmalar yapılıyor tarım arazileriyle ilgili" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: 'Artık geleneksel tarımı yapacak durumda değiliz' - Son Dakika

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