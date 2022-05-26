Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Tarım ile gıda stratejik ve vazgeçilmez bir sektör" - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Tarım ile gıda stratejik ve vazgeçilmez bir sektör"

26.05.2022 08:43
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Tarım ile gıda stratejik ve vazgeçilmez bir sektör"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası gördük ki tarım ile gıda stratejik ve vazgeçilmez bir sektör" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Pandemi ve Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası gördük ki tarım ile gıda stratejik ve vazgeçilmez bir sektör" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) "15. Yıl Değerlendirme Toplantısı ve Yatırımcı Buluşması" programını düzenledi. Ankara'da gerçekleşen programa Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Tarım ve Orman Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunusu Kılıç ve AB Türkiye Delegasyon Yardımcısı Eleftheria Perizinidou katıldı. Programda konuşan Bakan Kirişci, "Meclis'te komisyon başkanı olduğum dönemde bu süreç başlamıştı. Elbette Avrupa Birliği'nin 1.4 milyarlık desteği önemli. Kendi milli bütçemizden de koyduğumuz destekte önemli. Ama çok daha önemlisi başta kadınlarımızın ve gençlerimizin olmak üzere böyle bir projede istihdamla ve üretimle buluşmuş olması bizim için son derece kıymetli. Türkiye ve benzeri ülkeler maalesef kırsalı terk etmeyi ve kentlerin çevrelerinde kendilerine pozisyon almayı zamanında bir marifet sanmışlardı. Belki o günün şartları da bir kısmını bu zorlamıştı. Önce pandemi ve sonra Rusya Ukrayna savaşı ile gördük ki tarım ile gıda stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Bu sektör mutlak suretle asgariden yerli ve milli olmak zorunda. Ülke olarak görevimiz, üretebileceğimiz fazla bir ürün varsa onu ihtiyaç duyanlara sunmak. Ama önceliğimiz; 85 milyon ve 5 milyonda bu ülkeye sığınan geçici statüdeki insanlar. Daha sonra da ülkemizi ziyaret eden 50 milyonu aşmış turistler" dedi.

Aile iş gücünün değerlendirilmesi adına oluşturulan işletmelerin önemini vurgulayan Kirişci, "Bu proje sayesinde yeniden kırsala bir rağbet ve yükseliş söz konusu. Benim önemsediğim bir başka konu; uluslararası ilişkiler ve AB heyetlerinin ülkemiz ile iş birliği yapmaktan kaynaklı olarak sürekli birlikteliğimiz. Bizim amacımız Tarım ve Orman Bakanlığı olarak devasa işletmeler kurmak değil. Bizim hedefimiz belirli bir ölçeği tutturması. Ama aile iş gücünün mutlak suretle değerlendirilmesi adına oluşturulan işletmeler" şeklinde konuştu.

Programın sonunda TKDK'dan 15 yıllık süreçte destek alan girişimcilere, Bakan Kirişci tarafından ödülleri takdim edildi.

(Hidayet Türkyılmaz-İHA)

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Tarım ile gıda stratejik ve vazgeçilmez bir sektör
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Tarım ile gıda stratejik ve vazgeçilmez bir sektör
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Tarım ile gıda stratejik ve vazgeçilmez bir sektör

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Bakan Kirişci, 2. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'nde konuştu Açıklaması Bakan Kirişci, 2. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'nde konuştu Açıklaması Bakan Kirişci, TKDK'nın 15. Yıl Değerlendirme Toplantısında konuştu Açıklaması Bakan Kirişci, TKDK'nın 15. Yıl Değerlendirme Toplantısında konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ukrayna, Tarım, Güncel, Son Dakika

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