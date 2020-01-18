Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açlık çekilen bir dünyanın kimse için güvenli olmadığını söyledi.



Bakan Pakdemirli, Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu"nun Tarım Bakanları Konferansı kapsamında düzenlenen "Tarımsal Kalkınma için Ticaret" konulu 4. ara oturumunda konuştu.

İnsan yaşamı için yegane kaynak olan tarım ürünlerinin ülkeler arasındaki krizlerden etkilenmemesi gerektiğine dikkati çeken Pakdemirli, tarımın, ekonomik, toplumsal, kültürel ve stratejik etkileri olan bir sektör olmasının yanı sıra her insanın yaşamına temas eden bir gücü bulunduğuna vurgu yaptı.

Pakdemirli, düzenlenen panellerde ticaret, sürdürülebilirlik, kırsal kalkınma ve gıda güvenliği gibi konuların müzakere edilmesine karşın göç konusuna değinilmediğini belirterek, uluslararası toplumun daha önce görülmemiş bir göç kriziyle karşı karşıya kaldığına işaret etti.

"Türkiye mülteci akınlarının yükünü en çok çeken ülkelerden biri"

Pakdemirli, bugün dünya genelinde, yaklaşık 260 milyon göçmen, 71 milyonun üzerinde sığınmacı ve 25 milyon civarında mültecinin bulunduğunu hatırlattı.

Bu rakamların, açlık, kıtlık, iç savaşlar, terör saldırıları ve siyasi belirsizlikler gibi ekonomik problemler nedeniyle giderek yükseldiğini kaydeden Pakdemirli, "Türkiye, dünyadaki, göç ve mülteci akınlarının yükünü en ciddi anlamda çeken ülkelerden biridir. Şu anda, 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapmaktayız." dedi.

Hz. Muhammed'in "Komşusu açken tok yatan, bizden değildir" hadisini hatırlatan Pakdemirli, bu yüzden, Türkiye'nin milli gelirine oranla insani yardımda bir numaralı ülke olduğunu dile getirdi. Pakdemirli, "İnsanların açlık çektiği bir dünya, kimse için güvenli değildir." dedi.

Dünyada yaklaşık her dokuz kişiden birinin açlık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kaldığına işaret eden Pakdemirli, "Açlık artma eğilimindedir ve açlık sorunu, çatışma bölgelerinde daha yaygın hale gelmiştir. Günümüz dünyasında ülkeler, mülteci sorununa coğrafi uzaklık penceresinden bakma lüksüne sahip değillerdir." ifadelerini kullandı.

"Az gelişmiş ülkeleri desteklemek önceliğimiz"

Pakdemirli, küresel gıda güvenliğinin artırılması için iş birliği çağrısında bulunarak şöyle devam etti:

"Geldiğimiz Anadolu coğrafyası,hem açlık hem yoksulluk yaşamıştır. Anadolu insanının gıdası olmadığında, hayvanlarının da gıdası olmaz. Biz, yokluğun ne demek olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda, bunu nasıl yok edeceğimizi de biliyoruz.

Bu yüzden, küresel gıda güvenliğini artırmak için, ülkeler arasında iş birliği yapmalı ve uzmanlık teatisi artırılmasına dikkat etmeliyiz. Az gelişmiş ülkeleri desteklemek önceliğimizdir. Bu, aynı zamanda, dünyanın geri kalanı için de bir önceliktir. Bu önceliği başarmak için ticaret mühim bir vasıtadır."

Pakdemirli, farklılıklara saygı gösterip hiç kimseyi geride bırakmadan küresel düzeyde daha uyumlu bir ticaret sisteminin kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.