"60 milyon liranın üzerinde yardım yapıldı" - Son Dakika

"60 milyon liranın üzerinde yardım yapıldı"

13.11.2020 12:17

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki depremin ardından 2 haftalık süreçte depremde etkilenenlere 60 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki depremin ardından 2 haftalık süreçte depremde etkilenenlere 60 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında, İzmir'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, arama kurtarma çalışmalarının ardından binaların hasar tespitlerinin de tamamlandığını söyledi.

Depremde 115 kişinin vefat ettiğini hatırlatan Pakdemirli, "Yaralanan 10 vatandaşımızın tedavisi hastanede sürüyor. Allah yaralılarımıza tez zamanda şifa versin. Bugüne kadar 768 bin kap sıcak yemek dağıtıldı. Bununla ilgili toplantı yaptığımız belediye başkanlarından biri hatırasını anlattı. Kınık Belediye Başkanımız, kendisi Dinar depremini yaşamış. Yaklaşık 20 yıl önce yaşadığı depremi bize anlattı. 'Biz devletin ve kamunun en üst düzey yöneticisi olarak bir müsteşar yardımcısını 20-25 gün sonra gördük. 20-25 gün sonra yarım ekmek arasına konmuş pilav yedik. Bunun için Rabbimize müteşekkir olduk' dedi. Bugün Türkiye'nin geldiği yere, buradaki organizasyon kabiliyetine ve kurumsal kapasiteye tekrar şahit olmamız açısından bunu özellikle anlatmak istedim" dedi.

"TOPLAM 60 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE YARDIM"

Pakdemirli, halen 5 bin 225 personel ve 855 araçla deprem bölgesinde çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurgulayarak, "Toplam 109 bin 921 binada ve 586 bin 565 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 506 bina, 4 bin 239 bağımsız bölüm var. 5 bin 119 az hasarlı ve 511 orta hasarlı binamız var" diye konuştu.

Yapılan yardımlar hakkında da bilgi veren Bakan Pakdemirli, "DASK'tan 24 milyonun üzerinde bir ödeme var. Büyükşehir Belediyemizin de başlatmış olduğu ve toplamda 35 milyon lira toplayıp şu anda 7,2 milyon ödediği 'Bir Kira, Bir Yuva' kampanyası var. Bugün itibarıyla 2 haftaya baktığımızda 60 milyonun üzerinde bir ödemenin İzmirli depremzedelerin hizmetine sunulduğu, verildiği, ödendiği, görülüyor" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 18 binanın yıkıldığını ve 8'inin de yıkım aşamasında olduğunu hatırlatan Pakdemirli, vatandaşların şeffaf bir şekilde yürüttükleri dönüşüm sürecine tam katılım sağladığını dile getirdi. Kira ve taşınma yardımlarının devam ettiğini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti: "Çadırlarda süren hayatı biraz daha normale döndürmemiz gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızın bu alanları daha hızlı terk etmesini beklerken daha yavaş terk etme ve buralarda daha fazla kalma isteği olduğunu görüyoruz. Çadır nüfusumuz 8 binlerden 4 bine düştü. Kamu misafirhaneleri, belediyemize ait Hilton Oteli de dahi olmak üzere 15 bin 600 kişi kapasite varken 255 kişinin buralarda kaldığını ama çadır kentlerde 4 bin kişinin yaşama devam ettiğini görüyoruz. Bunların bir kısmının yapılan anketlerde hala bir deprem korkusuna bağlı olduğunu ama diğer kısmının da bazı sebeplerden olabileceğini görüyoruz. Bir an evvel hayatı normale döndürmek ve çadır hayatından vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla kamu misafirhanelerimizi vatandaşlarımız için açık."

Pakdemirli, altyapı çalışmaları devam eden konteyner kentin 1 hafta-10 gün içinde hazır olacağını ifade etti. Ağır hasarlılarda olduğu gibi orta hasarlılara da yaşayan ev sahibi ve kiracılara da yardım yaptıklarını anlatan Pakdemirli, psikososyal destek kapsamında da 42 bin 366 kişiyle görüşüldüğünü aktardı.

(Ali Gözeten - Halil Karahan/İHA)

60 milyon liranın üzerinde yardım yapıldı
60 milyon liranın üzerinde yardım yapıldı
60 milyon liranın üzerinde yardım yapıldı
60 milyon liranın üzerinde yardım yapıldı
60 milyon liranın üzerinde yardım yapıldı
60 milyon liranın üzerinde yardım yapıldı
60 milyon liranın üzerinde yardım yapıldı

Bekir Pakdemirli, Deprem, Bakan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '60 milyon liranın üzerinde yardım yapıldı' - Son Dakika


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