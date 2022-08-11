Kirişci: "Son 20 yılda tarımsal sulamada damlama ve yağmurlama gibi modern sulama sistemlerine ağırlık verdik" - Son Dakika
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Kirişci: "Son 20 yılda tarımsal sulamada damlama ve yağmurlama gibi modern sulama sistemlerine ağırlık verdik"

11.08.2022 15:34
Kirişci: "Son 20 yılda tarımsal sulamada damlama ve yağmurlama gibi modern sulama sistemlerine ağırlık verdik"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katıldı. (1)

"Suyu tasarruflu kullanmak için son 20 yılda tarımsal sulamada damlama ve yağmurlama gibi modern sulama sistemlerine ağırlık verdik"

"Yüzde 6 olan modern sulama sistemlerinin oranı yüzde 31'lere ulaşmış, şu anda yürütülen projelerin tamamlanmasıyla bu oran yüzde 94'ler seviyesine kısa zamanda çıkacaktır"

"Damlama ve yağmurlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla tasarruflu su kullanımını, tuzlamanın önlenmesini, bitki hastalıklarının azalmasını ve yüksek verimliliği hedefliyoruz"

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kirişci: 'Son 20 yılda tarımsal sulamada damlama ve yağmurlama gibi modern sulama sistemlerine ağırlık verdik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kirişci: "Son 20 yılda tarımsal sulamada damlama ve yağmurlama gibi modern sulama sistemlerine ağırlık verdik" - Son Dakika
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