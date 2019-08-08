Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman İl Müdürü Macit, sıvatları inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Tarım ve Orman İl Müdürü Macit, sıvatları inceledi

44 dakika önce

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Yeşilyurt ilçesinde küçükbaş hayvanlar için yerleştirilen sıvatlarda inceleme yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Macit, sıvatları inceledi, System.String[]
Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Yeşilyurt ilçesinde küçükbaş hayvanlar için yerleştirilen sıvatlarda inceleme yaptı.
Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte engebeli arazilerde yaygın olarak küçükbaş hayvan yetiştirildiğini söyledi.
Su kaynaklarının kısıtlı olmasından dolayı suyun verimli kullanılması gerektiğini hatırlatan Macit, "Geçmiş yıllarda Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve belediye ile yaptığımız ortak çalışmayla bazı köylere sıvat dağıttık. Bu yıl da Tarım ve Orman Bakanlığımızın verdiği destekle 120 beton sıvat yaptırarak, su kaynaklarına yerleştirdik." dedi.
Yetiştiricilerin kırsalda küçükbaş hayvanlarını sulamak için uzun mesafeler katettiğini, bunun da verimi düşürdüğüne işaret eden Macit, "Biz küçük su kaynaklarıyla hayvanların su ihtiyacının giderilebilmesi için il genelinde sıvat dağıtarak, uygun arazilere yerleştirdik." diye konuştu.
Yetiştirici Ali Ercan ise sıvatlar yerleştirilmeden önce hayvanları sulamada sıkıntı yaşadıklarını hatırlatarak, "Leğenlerde, hayvanlara su veriyorduk. Şimdi Tarım ve Orman Müdürlüğü sıvat getirdi. hayvanlarımız rahatlıkla su içiyor. Biz sıvatlar için teşekkür ediyoruz. Hayvanlarımız için gölgelik ve tuzlukların yapılmasını talep ettik. İnşallah müdürlüğümüz bu konuda da yardımcı olacak." şeklinde konuştu.
Kozluk Mahallesi'ne sıvatlarda inceleme yapan Macit, daha sonra küçükbaş hayvan üreticilerinin talep ve önerilerini dinledi.
Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı
Başkan Yüce, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla beraber inşallah Fidan A.Ş. kurulmuş olacak" Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı Son dakika! Bahçeli: HDP'nin Kaz Dağları için Su ve Vicdan nöbetine girmesi tiyatrodur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:25:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman İl Müdürü Macit, sıvatları inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]