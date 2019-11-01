Son Dakika Haberleri: Tarımda riski anlatan fotoğraflar yarışıyor
Son Dakika Güncel Tarımda riski anlatan fotoğraflar yarışıyor

Tarımda riski anlatan fotoğraflar yarışıyor

6 saat önce

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nin (İFSAK) katkılarıyla düzenlenen "Tarım ve Tarımda Risk" konulu Fotoğraf Yarışması'na başvurular alınmaya başlandı.

Tarımda riski anlatan fotoğraflar yarışıyor, System.String[]

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nin (İFSAK) katkılarıyla düzenlenen "Tarım ve Tarımda Risk" konulu Fotoğraf Yarışması'na başvurular alınmaya başlandı.


Tarım ve tarımda risk konularını buluşturan ulusal düzeydeki ilk ve tek olduğu belirtilen Fotoğraf Yarışması'nın bu yıl 5'incisi düzenleniyor. Fotoğraf Yarışması ile tarım faaliyetlerinin önemi vurgulanarak, bu faaliyetlerin kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret ediliyor ve tarım sigortaları ile ilgili ülke genelindeki bilincin arttırılması amaçlanıyor.


TARSİM'in aynı zamanda fotoğraf sanatına da verdiği değerin bir göstergesi olan yarışma, Türkiye'de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açık olacak. Başvuruların 31 Aralık'ta sona ereceği yarışmaya ücretsiz katılım ve detaylı bilgi edinmek için tfsfonayliyarismalar.org ziyaret edilebiliyor. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
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