"Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması" ödül töreni

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından düzenlenen ve tarımın sürdürülebilirliğine katkı verecek fikir ve projeleri teşvik etmeyi hedefleyen "Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler" konulu yarışmanın ödülleri, çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikle sahiplerini buldu.

Wtech Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, etkinlikte yaptığı konuşmada, Wtech olarak temel odak noktalarının sürdürülebilirlik olduğunu söyledi.

Öney, "Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler yarışmamız bu misyonla hayata geçirdiğimiz bir proje oldu. Bu süreç içerisinde kadınların sürdürülebilirlik, takım çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik ve sorumluluk alma bilincinin geliştirilmesini sağladık. Tarım sektöründeki girişimci kadınlarımızın cesaretlendirilmesini Wtech olarak çok önemsiyoruz. Kadın girişimcilerin sürdürülebilir tarım teknolojilerine yoğunlaşması amacıyla başlattığımız yarışmamıza kıymetli desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm destekçilerimize, jüri üyelerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Tarım ve gıda sektörleri dünyanın geleceğinde önemli rol oynayacak"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul da Kovid-19'un ciddi bir değişimi ve dönüşümü beraberinde getirdiğini belirterek, "Sadece şu anda yaptığımız gibi uzaktan erişim araçlarıyla birbirimizle iletişim kurmaktan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda çok dağıtık bir ekonominin olduğu, herkesin kendi dar alanında işler yapabileceği, üretim ve tedarik zincirinin dağılabildiği yepyeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Öyle görünüyor ki 'eski normal'imize geri dönmeyeceğiz, 'yeni bir normal'le beraber yaşıyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni normalde sağlık ve tarım, gıda sektörünün öne çıktığına işaret eden Yurdakul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım ve gıda sektörleri dünyanın geleceğinde çok önemli bir rol oynayacak. Türkiye'nin bu noktada son derece ciddi rekabet avantajları var. Türkiye, Avrupa'da tarımsal üretimde bir numara. Çünkü toprağımız, suyumuz, güneşimiz var. Bir enlem çizgisi çizildiğinde, Türkiye'nin bulunduğu kuşağın oldukça verimli ve tarım için uygun topraklarla kaplı olduğunu görürsünüz. Avrupa'nın sadece en güney kısmı, İspanya ve Fransa'nın güneyi bu kuşakta yer alıyor. Dolayısıyla Avrupa'da neden bir numara olduğumuzu anlamak gayet mümkün.

2019 verilerine göre, tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatımız 17,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Bu sektör bizim dış ticaret fazlası verdiğimiz az sayıdaki sektörden biri. 5,1 milyar dolarlık bir ticaret fazlasından bahsediyoruz. Aynı zamanda bizim orta ölçekli bir iç pazarımız da var. Eskiye kıyasla pazara daha kolay girilebilen, farklı üretim imkanlarının olduğu bir dünya var."

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Akkök Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Dördüncü ise kadınların sosyal hayatta, iş dünyasında yeterli düzeyde görünür olmadığını ifade ederek, "Gelişmişlik seviyesi yüksek, müreffeh toplumlara bakıldığında ilk olarak kadınların yaşama ne denli aktif bir biçimde katıldıklarını görüyoruz. Bu durumun bir tesadüf olduğuna kimse inanmayacaktır. Öte yandan, bilimsel araştırmalar gösteriyor ki kadınların etkin görevler üstlendiği kurumlarda karar noktasında pozitif yönlü değişimler yaşanıyor. Sanayi, hizmet veya tarım fark etmeksizin kadınların üretime ve istihdama daha fazla katılım göstermeleri geleceğimizin yararına olacaktır." diye konuştu.