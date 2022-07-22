Samsun'un Asarcık ilçesi kırsalındaki Ayaklıalan Mahallesi'nde tarlada çalışırken baygınlık geçiren 63 yaşındaki İbrahim Arslan'ın yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter tarla kenarında boş bir alana indi.
3 çocuk babası İbrahim Arslan'ı alan hava ambulansı Samsun'daki heliporta getirdi. Buradan kara ambulansına nakledilen Arslan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti - Son Dakika