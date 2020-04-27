Tarladan sofraya kapsamlı tarım eğitimine AB'den destek - Son Dakika
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Tarladan sofraya kapsamlı tarım eğitimine AB'den destek

6 saat önce

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, tarladan sofraya kadar tüm tarım-gıda zincirini en iyi hale getirmek amacıyla hazırlanan eğitim projesinde 893 bin 455 Avro destek kazandı.

Tarladan sofraya kapsamlı tarım eğitimine AB'den destek, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, tarladan sofraya kadar tüm tarım-gıda zincirini en iyi hale getirmek amacıyla hazırlanan eğitim projesinde 893 bin 455 Avro destek kazandı.


Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konularında araştırmalar yaparak tarım ve gıda sektörüne nitelikli katkı sağlamayı hedefleyen Yaşar Üniversitesi, Hollanda'nın bu alanlarda dünya markası olan Wageningen Üniversitesi Araştırma Merkezi ile işbirliği de gerçekleştirecek. Bu hedefle 2021 yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, fakültenin ilk Avrupa Birliği (AB) projesini şimdiden hayata geçiriyor. Bu çerçevede Yaşar Üniversitesi, AB Erasmus+ Knowledge Alliances Programı kapsamında "AgTech7: Tarladan Sofraya Tarım ve Gıda Teknolojileri Eğitimi İçin Tarım-Gıda İşletmeleri, Akademi ve Yatırım Melekleri Bilgi Müttefikliği Projesi" kapsamında 893 bin 455 Avro destek kazandı. Üniversite, toplam 195 başvurunun yapıldığı programda desteklenen 33 projeden biri olma başarısını gösterdi.


Tarım-gıda zincirinin en iyisi için eğitim


Projede; Türkiye, Yunanistan, Sırbistan, Belçika ve Hollanda'dan üç üniversite, iki sektörde çalışan araştırma merkezi, iki tarım ve gıda İşletmesi ve bir yatırım melekleri konsorsiyumu olmak üzere toplam sekiz ortak yer alıyor. Türkiye'den Yaşar Üniversitesi ile birlikte Çamlı Yem Besicilik'in de yer aldığı konsorsiyumda; Sırbistan'dan Novi Sad Üniversitesi ve BioSense Enstitüsü, Hollanda'dan Maastricht Üniversitesi, Belçika'dan Avrupa İş Melekleri Ağı, Yunanistan'dan ise Güneydoğu Avrupa Araştırma Merkezi ile Neuropublic kuruluşu bulunuyor. Beş ülkeden üniversite, merkezler ve melek yatırım kuruluşlarının yer aldığı proje ile tarladan sofraya kadar tüm tarım-gıda zincirini en iyi hale getirmek için kullanılabilecek teknolojilerden girişimciliğe kadar kapsamlı bir eğitim programı geliştirilecek.


Proje 3 yıl sürecek


3 yıl sürecek projede, Yaşar Üniversitesi adına Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, Açık ve Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Özarslan ile Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dr. Efthimia Staiou yer alacak. Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Levent Kandiller, "Tarım sektöründe yeni teknolojilerin benimsenmesi için temel ihtiyaç; öğrenci ve mezunların yanı sıra çiftçilerin ve endüstrinin de eğitimi. Proje ortaklarının deneyimi sayesinde uygulamalı ve teorik eğitim alacak öğrenci ve mezunlara ek olarak tarımdaki gelişmelerden haberdar olmak, teknoloji alanındaki yatırımların artmasına katkıda bulunmak amacıyla alandaki uzmanlar gibi profesyonellerin yanı sıra yatırımcılara da açık olacak" dedi.


Yapay zekadan girişimciliğe yedi modül


Kurulacak eğitim platformunun sorumluluğun Yaşar Üniversitesinde olduğunu da belirten Prof. Dr. Levent Kandiller, "Proje boyunca geliştirilen eğitim modülleri, doğrudan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi programlarının müfredatına da katkı koyacak. Yedi modülde; çiftlik yönetimi bilgi sistemleri için veri analitiği, tarım-gıda değer zinciri için teknoloji uygulamaları, tarım finansmanında ve sigorta faaliyetlerinde tarım-gıdaya özel yenilikçi uygulamalar, nesnelerin interneti ve uydu sistemlerini kullanarak kaynakların verimliliği ve rekolte arttırma yöntemleri, tarım gıda tedarik zinciri yönetimi optimizasyonunda yapay zeka uygulamaları, tüketiciye özgü yeni pazarlama teknikleri geliştirme, çevik tarım-gıda girişimciliği konusunda katılımcılara işlerini hızlı geliştirme teknikleri eğitimleri yer alacak" diye konuştu.


Herkese açık bir öğrenme ortamı


Projenin sonunda, Yaşar Üniversitesi bünyesinde geliştirilecek Açık ve Uzaktan Eğitim Platformunda, kuramsal ve uygulamalı bilgiler yeni eğitim teknolojileri ile sunulacak. Herkese açık olacak bu online platform ile daha fazla insanın kolayca bilgiye ulaşması hedefleniyor. Ayrıca, proje kapsamında uluslararası bir tarım-gıda eğitimi konferansı düzenlenerek geliştirilen sistemler değerlendirilecek ve sektörün geleceği tartışılacak. - İZMİR

Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 09:45 Kaynak: İHA

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