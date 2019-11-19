Son Dakika Haberleri: Tarlasında bulduğu tarihi eseri yetkililere teslim etti
Son Dakika Güncel Tarlasında bulduğu tarihi eseri yetkililere teslim etti - Son Dakika

Tarlasında bulduğu tarihi eseri yetkililere teslim etti

7 saat önce

Manyas ilçesinde, mezar taşı veya kitabe olabileceği değerlendirilen tarihi eser bulundu.

Tarlasında bulduğu tarihi eseri yetkililere teslim etti, System.String[]

Manyas ilçesinde, mezar taşı veya kitabe olabileceği değerlendirilen tarihi eser bulundu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kalebayır Mahallesi'nde traktörüyle tarlasını süren Yusuf Özcan (44), pulluğuna bir taşın takıldığını fark etti.

Taşın üstünde farklı sembol ve resimler bulunduğunu gören Özcan, durumu jandarmaya bildirdi.

Roma dönemine ait mezar taşı veya kitabe olabileceği değerlendirilen taş, Bandırma Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Manyas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:44 Kaynak: AA
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