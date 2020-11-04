Tarsus Belediyesi, 'Afet Riskini Azaltma ve Deprem Çalıştayı'na hazırlanıyor - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, 'Afet Riskini Azaltma ve Deprem Çalıştayı'na hazırlanıyor

04.11.2020 11:28
Tarsus Belediyesi, 'Afet Riskini Azaltma ve Deprem Çalıştayı'na hazırlanıyor, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Afet Riskini Azaltma ve Deprem Çalıştayı'na hazırlandıklarını belirtti.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Afet Riskini Azaltma ve Deprem Çalıştayı'na hazırlandıklarını belirtti. Bozdoğağn, "Deprem konusunda sorunun temeline bakıp, kalıcı çözümler oluşturmak zorundayız" dedi.

Tarsus Belediyesi Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantı İzmir depreminde yaşamını yitirenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı. Komisyonlardan gelen maddelerin görüşüldüğü mecliste Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ile 393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi uyarınca Ortak Hizmet Projesi yapılması, kapsamında hazırlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a yetki verilmesi ile ilgili teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Bozdoğan ise İzmir'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığında bulundu. Bozdoğan, "Deprem konusunda sorunun temeline bakıp, kalıcı çözümler oluşturmak zorundayız. Depreme dayanıklı bina inşa etmenin, yapıların ve kentlerin dönüşümünün daha çok konuşulduğu bugünlerde Tarsus Belediyesi olarak Afet Riskini Azaltma ve Deprem Çalıştayı düzenlemek için çalışma başlattık. Depremi önleyemeyiz. Ama karakter sahibi liyakate önem veren vatandaşlar yetiştirerek depreme dayanıklı binalar yapan bir toplum olabiliriz. Neticede burası bir sel bölgesi, neticede burası bir deprem bölgesi. Denetim faktörlerini nasıl arttırabiliriz bunun arayışındayız. O yüzden artık üzüntüler acılar yaşamak istemiyoruz. Enkazlar altında kalan vatandaşlarımızı umutla beklemek yerine bu konuda önlemler almak bizim elimizde çalıştayın yapılmasını bu yüzden önemsiyorum" diye konuştu.

Ekim ayında Tarsus Belediyesi'nin çalışmalarını da anlatan Bozdoğan, "15 bin kayıtlı çiftçimizin faydalanacağı toprak ve bitki analiz laboratuvarımızı kurduk, Elbette can dostlar ebedi mezarlığı için ilk kazma vuruldu. Evladiyelik ata tohumu Taşkuyu, Sandal, Baltalı, Dedeler, İnköyü, Çamalan, Olukkoyağı, Çamtepe, Körlübeyi, Kenzin, İnköy buralarda dağıtımı yapıldı. Yeryüzü pazarı açılışını gerçekleştirdik. Bin adet yeni çöp konteynerini şehrimizin belirli noktalarına yerleştirdik. Kentimizin 4 faklı noktasında belirlenen program çerçevesinde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak dört yerimizin açılışı yapıldı. Butik otelin, Unesco evinin, turizm danışma binasının ve özellikle Atatürk treninin halka açılmasını sağladık. Kadınlara yönelik okuma yazma, bisiklet, öz savunma kursları açıldı. Gitar, piyano, oyunculuk, drama, resim gençlik merkezimizde bunlarında kursları açıldı" şeklinde konuştu. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, 'Afet Riskini Azaltma ve Deprem Çalıştayı'na hazırlanıyor
Tarsus Belediyesi, 'Afet Riskini Azaltma ve Deprem Çalıştayı'na hazırlanıyor

Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Tarsus, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi, 'Afet Riskini Azaltma ve Deprem Çalıştayı'na hazırlanıyor - Son Dakika


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