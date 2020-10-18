Tarsus Gençlik Kampı şehit yakınlarını ağırlıyor - Son Dakika

Tarsus Gençlik Kampı şehit yakınlarını ağırlıyor

18.10.2020 11:10
Tarsus Gençlik Kampı şehit yakınlarını ağırlıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, şehit yakınlarının Tarsus Gençlik Kampı'nda misafir edildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, şehit yakınlarının Tarsus Gençlik Kampı'nda misafir edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplumun tüm kesimlerinin sosyal hayata katılabilmesi için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Tarsus Gençlik Kampı'nda şehit ailelerini misafir ediyor. Ayrı günlerde 18 şehit ailesi, gruplar halinde Tarsus'a götürülerek güzel bir gün geçirmeleri sağlandı.

Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanları ilgi ile izlediler

İki grup halinde toplam 41 şehit yakını otobüslerle taşınarak gittikleri Tarsus'ta, öncelikle şehitlik ziyaretinde bulundular. Ardından bölgede tek olma özelliğini taşıyan Tarsus Doğa Parkı'nda yürüyüş yapan aileler, burada onlarca çeşit hayvanı görme fırsatı buldu.

Aileler, Tarsus Gençlik Kampı'nda yer alan geri dönüşüm atölyelerini ve atık malzemelerden elde edilen ürünleri ilgiyle inceledi ve bilgi aldı. Öğle saatlerinde aşhanesinde görevli ustalar tarafından hazırlanan yemekleri hep birlikte yiyen şehit aileleri, doğal ortamda temiz hava alma şansı da buldu.

Etkinlikler düzenli olarak devam edecek

Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği gezilerle ailelerin sosyalleşmesini ve güzel bir gün geçirmelerini amaçlıyor. Etkinlikler, Tarsus Gençlik Kampı müsait olduğu sürece her hafta devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, bir hafta şehit ailelerini, bir hafta gazi ve yakınlarını ağırlayacak. Alınan tedbirler kapsamında her gezi 20-25 kişi ile gerçekleştiriliyor. Yakın zamanda merkezin yanı sıra ilçelerden de aileler misafir edilecek.

"Ailelerimiz çok memnun"

Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Cengiz Sevinç, etkinliklerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, "Bugün şehit ailelerimiz için burada bir etkinlik düzenledik, sağ olsunlar bizleri kırmayıp geldiler. Güzel bir gün geçirdik. Şehit ailelerimiz ve bizler bu durumdan çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e bu konuyla ilgili ayrıca teşekkür ediyoruz. Kendisi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bundan sonra da yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz. Ailelerimiz çok memnun, tekrar edilmesini istiyor. Biz de bu talep doğrultusunda bu gezileri tekrarlayacağız" dedi.

Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi İkinci Başkanı Ergün Kızılgedik ise "Sağ olsun belediyemiz böyle bir etkinlik düzenlemiş. Şehit ailelerini ve gazilerimizi davet etmişler. Çok teşekkür ederiz, bizleri düşündükleri için sağ olsunlar" diye konuştu. - MERSİN

Tarsus Gençlik Kampı şehit yakınlarını ağırlıyor
Tarsus Gençlik Kampı şehit yakınlarını ağırlıyor
Tarsus Gençlik Kampı şehit yakınlarını ağırlıyor
Tarsus Gençlik Kampı şehit yakınlarını ağırlıyor

Mersin, Tarsus, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarsus Gençlik Kampı şehit yakınlarını ağırlıyor - Son Dakika

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