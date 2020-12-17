Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yasin Kol, Samet Çavuş, Burak Cansız
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida (Dk. 74 Serdar Saatçi), N'Sakala, Necip Uysal, Dorukhan Toköz (Dk. 63 Kartal Kayra Yılmaz), Atakan Üner (Dk. 74 N'Koudou), Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 de Souza), Larin (Dk. 63 Hasic), Güven Yalçın
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Sefa Durmuş, Şahin Şafakoğlu, Onur Şirin (Dk. 79 Furkan Çetinkaya), Ahmet Furkan Özcan (Dk. 66 Cem Aktaş), Abdussamed Karnuçu, Asım Hamzaçebi (Dk. 66 Mahsun Gediklioğlu), Suat Kaya (Dk. 46 Attila Yıldırım), Mertcan Çam, İbrahim Hırçın, Alperen Pak (Dk. 79 Alper Ademoğlu)
Goller: Dk. 30 Rosier, Dk. 38 Larin, Dk. 56 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 80 Mertcan Çam (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kart: Dk. 90 Serdar Saatçi (Beşiktaş)
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
10. dakikada Atakan Üner'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, Onur Şahin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
11. dakikada Güven'in penaltı atışında kaleci Anıl Demir, topu kornere çeldi.
30. dakikada Rosier, ceza alanının önünde yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
38. dakikada Larin ve Atakan'ın iyi paslaşması sonrası Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Larin'in pasıyla topla buluşan Atakan, sağ çaprazda ceza alanına girmeden arka direğe iyi koşu yapan Larin'i gördü. Larin, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.
Maçın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
56. dakikada kaleci Anıl Demir'in hatalı pasında topu kazanan Oğuzhan, rakibinden kurtulmaya çalışan Oğuzhan, ceza alanına girdiği anda arkasında boş pozisyondaki Güven'i gördü. Güven, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0
80. dakikada İbrahim Hırçın'ın soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mertcan Çam, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1
Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
- Kaynak: AA
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