Tarsus İdman Yurdu'nda beraberlik yönetimi sevindirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, Etimesgut Belediyespor deplasmanından 1 puan almanın sevinci yaşanıyor.

Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, AA muhabirine son haftalarda aldıkları başarılı sonuçlarla teknik heyetle futbolcuların moral ve motivasyonun üst düzeyde olduğunu söyledi.

Can, bugün deplasmanda karşılaştıkları Etimesgut Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldıklarını belirtti.

Takımın gerek ligde gerekse Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlar aldığını ifade eden Can, şöyle devam etti:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Türkiye'nin büyük kulüplerinden birisi olan Beşiktaş ile 17 Aralık'ta karşı karşıya geleceğiz. Teknik direktörümüz Ergün Penbe ile futbolcularımıza güvenimiz tam. Lig maçlarında yakaladığımız başarılı çıkışı ve istikrarı sürdürerek üst sıralara doğru emin adımlarla yürüyoruz. Takımımıza maddi ve manevi destek sağlayan Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkür ediyoruz."

Can, ayrıca hafta sonu Kastamonuspor ile karşılaşacaklarını, bu maçtan da 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.