Tarsus İdman Yurdu'nda yeni yönetim görev bölümü yaptı - Son Dakika
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Tarsus İdman Yurdu'nda yeni yönetim görev bölümü yaptı

7 saat önce

TFF 2. Ligi Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu 9 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda seçilen yeni yönetimi görev bölümü yaptı.

Tarsus İdman Yurdu'nda yeni yönetim görev bölümü yaptı, System.String[]

TFF 2. Ligi Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu 9 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda seçilen yeni yönetimi görev bölümü yaptı.


Tarsus İdman Yurdu'nun görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:


Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Musa Atay, Asbaşkan Ali Yıldırım, 2. Başkan Hasan Şemsi, 2. Başkan Ferit Çetiner, 2. Başkan Nil Özveren Aşkın, 2. Başkan Erden Zaman, 2. Başkan Fikri Bucak, 2. Başkan Hakan Canan Can, 2. Başkan Murat Aydoğan, 2. Başkan Veyis Avcı, Genel Sekreter Berdan Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Görkem Gözen, Muhasip Üye Önder Erdoğan, Kulüp İdare Amiri Hüseyin Kaplan, Genel Kaptan Duran Çalışır.


Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Musa Atay, verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini, yeni seçilen yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte uyum içerisinde çalışarak, Tarsus halkının ve taraftarlarının desteğiyle Tarsus İdman Yurdu'nu en iyi yerlere getirmenin gayret ve çabası içerisinde olacaklarını belirtti. - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Aralık, Tarsus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:34 Kaynak: İHA
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