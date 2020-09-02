Tarsus Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım göreve başladı - Son Dakika

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Binbaşı İnanç Marım görevine başladı.
Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu'nun Malatya Yeşilyurt Jandarma Komutanlığına atanmasının ardından, bu göreve atanan Binbaşı İnanç Marım, görevi devraldı.
Evli ve 2 çocuk babası 37 yaşındaki Marım, daha önce İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:47 - Kaynak: AA
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