Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak
Son Dakika Güncel Tarsus'ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak

Tarsus'ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak

42 dakika önce

MERSİN (İHA) – Mersin Su ve kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Tarsus ilçesinde bağlı bazı mahallelerde, Perşembe gecesi sabaha kadar su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Tarsus'ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Su ve kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Tarsus ilçesinde bağlı bazı mahallelerde, Perşembe gecesi sabaha kadar su kesintisi uygulanacağı bildirildi.


MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Tarsus'ta bazı mahallelerde fiziki kayıp kaçakları önlemek amacıyla zorunlu su kesintisi uygulanacak. Tarsus'ta D-2 içme suyu deposundan beslenen Zone 2 isale hattında (Ø 900 Çelik) Scada çalışmaları yapılacağı için 23 Ekim 2019 Çarşamba akşamı saat 23: 00'ten 24 Ekim 2019 Perşembe günü sabah saat 08: 00'e kadar 34 mahalleye su verilemeyecek.


Su kesintisi uygulanacak mahalleler şöyle:


Merkez mahalleler; Akşemsettin, Anıt, Beydeğirmeni, Fahrettin Paşa, Ferahim Şalvuz, Gaziler, Gazipaşa, İsmet Paşa, Kavaklı, Kemalpaşa, Kızılmurat, Mithatpaşa, Öğretmenler (Rasim Dokur Cd. İsmet Akın Cd. bir kısmı), Şehitishak, Tozkoparan Zahit, Yarbay Şemsettin, Yeni Mahalle, Yeşilyurt, Yeni Ömerli ve Yarenlik Alanı.


Kırsal mahalleler; Alifakı, Ballıca, Bolatlı, Esenler, Hacıbozan, Halitağa, Heleke (Reşadiye), Kamberhöyüğü, Koca Köy, Konaklar, Mahmut Ağa, Nemiroğlu, Tekeliören, Yunusoğlu.


Ayrıca, Devlet Hastanesi, Bölge Trafik Lojmanları, Altaylılar'ın bir kısmı, Ankara yolu ve Kamyoncular Kooperatifi, Üç Tepeler Mühimmat Bölüğü Askeriye'nin bulunduğu bölgelere de su verilemeyecek. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti
Hong Kong lideri TOMA'lardan tazyikli su sıkılarak boyanan camiyi ziyaret edip özür diledi Belediye başkanı, önceki dönem alınan milyonluk helikopteri satışa çıkardı Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:44:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]