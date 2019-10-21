Tarsus'ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak

MERSİN (İHA) – Mersin Su ve kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Tarsus ilçesinde bağlı bazı mahallelerde, Perşembe gecesi sabaha kadar su kesintisi uygulanacağı bildirildi.



MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Tarsus'ta bazı mahallelerde fiziki kayıp kaçakları önlemek amacıyla zorunlu su kesintisi uygulanacak. Tarsus'ta D-2 içme suyu deposundan beslenen Zone 2 isale hattında (Ø 900 Çelik) Scada çalışmaları yapılacağı için 23 Ekim 2019 Çarşamba akşamı saat 23: 00'ten 24 Ekim 2019 Perşembe günü sabah saat 08: 00'e kadar 34 mahalleye su verilemeyecek.



Su kesintisi uygulanacak mahalleler şöyle:



Merkez mahalleler; Akşemsettin, Anıt, Beydeğirmeni, Fahrettin Paşa, Ferahim Şalvuz, Gaziler, Gazipaşa, İsmet Paşa, Kavaklı, Kemalpaşa, Kızılmurat, Mithatpaşa, Öğretmenler (Rasim Dokur Cd. İsmet Akın Cd. bir kısmı), Şehitishak, Tozkoparan Zahit, Yarbay Şemsettin, Yeni Mahalle, Yeşilyurt, Yeni Ömerli ve Yarenlik Alanı.



Kırsal mahalleler; Alifakı, Ballıca, Bolatlı, Esenler, Hacıbozan, Halitağa, Heleke (Reşadiye), Kamberhöyüğü, Koca Köy, Konaklar, Mahmut Ağa, Nemiroğlu, Tekeliören, Yunusoğlu.



Ayrıca, Devlet Hastanesi, Bölge Trafik Lojmanları, Altaylılar'ın bir kısmı, Ankara yolu ve Kamyoncular Kooperatifi, Üç Tepeler Mühimmat Bölüğü Askeriye'nin bulunduğu bölgelere de su verilemeyecek. - MERSİN