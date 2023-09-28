Tarsus'ta Kadın Cinayeti: Oğlu Gözaltına Alındı - Son Dakika

Tarsus'ta Kadın Cinayeti: Oğlu Gözaltına Alındı

Tarsus\'ta Kadın Cinayeti: Oğlu Gözaltına Alındı
Son Güncelleme: 28.09.2023 16:06

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kadının oğlu gözaltına alındı. Eski Ömerli Mahallesi'ndeki evine giden servis şoförü, eşi boğazından bıçaklanmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı düşünülen kadının oğlunu gözaltına aldı. Cinayette kullanılan bıçak da evin bacasında bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kadının oğlu gözaltına alındı.

Eski Ömerli Mahallesi 1332 Sokak'taki evine giden servis şoförü A. Güllü (49), eşi Cemile Güllü'yü (48) boğazından bıçaklanmış halde buldu.

A. Güllü'nün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede Cemile Güllü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ikamete en son kadının oğlu M. Güllü'nün (23) girdiğini belirledi.

Zanlı gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da evin bacasında bulundu.

Kaynak: AA

Mersin, Tarsus, Ömerli, Güllü, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta Kadın Cinayeti: Oğlu Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta Kadın Cinayeti: Oğlu Gözaltına Alındı - Son Dakika
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