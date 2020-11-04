Tarsus'tan İzmir'e 6 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın, İzmir depreminin ardından başlattığı yardım kampanyasına Tarsuslular yoğun ilgi gösterdi. Gıda, giyecek, ilaç, battaniye gibi toplanan malzemeler, 6 tırla depremzedelere gönderildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin katkılarıyla Tarsuslu iş insanları, oda ve dernek temsilcileri ile vatandaşların verdikleri destekle toplanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümü de depremzedelere ulaştırılmak üzere 3 tıra yüklenip akşam geç saatlerinde İzmir'e doğru yola çıktı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın başlattığı yardım seferberliği ile ilaç, kuru gıda, narenciye, sebze, çeşitli yiyecek, içecek, giyecek, battaniye ve depremzedelere lazım olabilecek yaklaşık 200 tondan oluşan her türlü kullanım eşyası bir gün önce giden 3 tıra yüklenerek İzmir'e gönderilmişti.

"Depremzede vatandaşlarımız yalnız olmadıklarını bilsinler"

Başkan Bozdoğan, günlük çözümlerle depremin verdiği zararın önüne geçilemeyeceğini belirterek, sorunun temeline bakılıp kalıcı çözümler oluşturulması gerektiğini ifade etti. Bozdoğan, "İzmir'deki depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Yaralarının sarılması için belediyemiz tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür ediyorum. Orada yaşayan vatandaşlarımız yalnız olmadıklarını bilsinler. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - MERSİN