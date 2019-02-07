Tarsuslu Uzman Çavuşa Gazilik Madalyası ve Beratı Verildi

Hakkari Dağlıca
'da 2016 yılında terör örgütü saldırısında yaralanıp gazi olan Tarsuslu Uzman Çavuş Mehmet Başaran
'a, gazilik madalyası ve beratı verildi.
Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Başaran'ın memur olarak göreve başladığı Tarsus Üniversitesinde tören düzenlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Yüksel Ünal
, gaziliğin vatan sevgisinin sembolü olduğunu belirterek, "Şehit ve gazi, toprağı vatan insanı ulus yapan değerlerdir. Yeni görevinde sağlık huzur ve başarılar dilerim." diye konuştu.
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın
da gazi Başaran'a vatan uğruna yaptığı mücadeleden dolayı teşekkür ederek, gazilik madalyası ve beraatını takdim etti.
Uzman Çavuş Başaran'ın 14 Mayıs
2016'da Hakkari Dağlıca'da terör örgütünün hain saldırıda yaralanıp gazi olduğu bildirildi.