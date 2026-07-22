Tartışma yaratan gelir kapısı! Sosyal medyada bunu yaparak ayda 178 bin lira kazanıyor - Son Dakika
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Tartışma yaratan gelir kapısı! Sosyal medyada bunu yaparak ayda 178 bin lira kazanıyor

Tartışma yaratan gelir kapısı! Sosyal medyada bunu yaparak ayda 178 bin lira kazanıyor
22.07.2026 14:22
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Türkiye'de bir kadının Instagram'da açtığı ücretli abonelik sistemiyle sadece ayak fotoğrafları paylaşarak ayda 178 bin TL kazanması sosyal medyayı salladı. Yüzünü gizleyen kadının bu kazancı, "kolay para ve emek" tartışmalarını alevlendirdi. Bir kesim bu durumu adaletsiz bulup sert tepki gösterirken, diğer bir kesim ise olayın tamamen arz-talep dengesi olduğunu savundu. Sosyal medyayı ikiye bölen bu sıra dışı gelir kapısı, günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Türkiye'de sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin ulaştığı boyut, son yaşanan çarpıcı bir olayla bir kez daha gözler önüne serildi. Instagram'da "abonelik" sistemini aktif eden bir kadın kullanıcının, yalnızca ayaklarının fotoğraflarını ve videolarını paylaşarak ayda 178 bin TL kazandığının ortaya çıkması, internet dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

YÜZÜ YOK, SADECE AYAK FOTOĞRAFLARI VAR

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de yaşayan ve profilinde yüzünü ya da günlük yaşantısını gizli tutan kadın kullanıcı, Instagram'ın içerik üreticilerine sunduğu özel abonelik modelini oldukça farklı bir niş kitle için kullanıma açtı. Aylık belirli bir ücret karşılığında "özel içerik" vadeden kadın, abonelerine yalnızca ayaklarının çeşitli açılardan çekilmiş karelerini ve kısa videolarını sunmaya başladı. Bu sıradışı konsept sayesinde kısa sürede hatırı sayılır bir abone sayısına ulaşan kullanıcının aylık kazancının 178 bin TL'yi bulduğu öğrenildi.

Tartışma yaratan gelir kapısı! Sosyal medyada bunu yaparak ayda 178 bin lira kazanıyor

"KOLAY PARA MI, ARZ-TALEP MESELESİ Mİ?"

Ortaya çıkan bu astronomik kazanç tablosu, sosyal medya platformlarında kullanıcıları adeta ikiye böldü. Birçok kişi bu durumu "akıl almaz bir kolay para kazanma yöntemi" olarak nitelendirip sert eleştirilerde bulundu. Gelen tepkilerde, "İnsanlar ay sonunu getirmek için gece gündüz çalışırken, sadece ayak fotoğrafıyla bu paraların kazanılması adalet duygusunu zedeliyor" ve "Emek kavramının içi boşaltılıyor" yorumları ön plana çıktı.

Buna karşılık, durumun serbest piyasanın bir getirisi olduğunu savunan diğer bir kesim ise eleştirilere karşı çıktı. Bu kullanıcılar, ortada herhangi bir zorlama olmadığını, insanların kendi hür iradeleriyle ve zevkleri doğrultusunda bu içeriklere ödeme yaptığını belirterek, kadının sadece mevcut bir "arz-talep" fırsatını zekice değerlendirdiğini ifade etti.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Instagram, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İnstagram Tartışma yaratan gelir kapısı! Sosyal medyada bunu yaparak ayda 178 bin lira kazanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartışma yaratan gelir kapısı! Sosyal medyada bunu yaparak ayda 178 bin lira kazanıyor - Son Dakika
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