Tartıştığı 2 yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi

BURSA'da, yeğenleri Ferman (19) ve Şahin Gündüzeli (22) kardeşleri tabancayla vurarak öldüren Mehmet Gündüzeli (50) ile kendisine yardım ettiği öne sürülen oğlu U.G. (20) ve yeğeni M.G. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen hafta cuma günü saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Gündüzeli ile bağ evine gelen para meselesi yüzünden husumetli olduğu yeğenleri Ferman ve Şahin Gündüzeli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Gündüzeli, tabancayla yeğenlerini vurup kaçtı. Çevredekiler, silah seslerini duyup polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gündüzeli kardeşler, kurtarılamadı.

Vücuduna 8 kurşun isabet eden Şahin Gündüzeli ile sol göğsünde tek kurşun yarası bulunan kardeşi Ferman Gündüzeli, otopsinin ardından cumartesi günü Hasköy'de toprağa verildi.'YEĞENİM ŞAHİN, BENİ SÜREKLİ TEHDİT EDİP PARA İSTİYORDU'Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Gündüzeli ile kendisine yardımcı olduğu öne sürülen oğlu U.G. ve yeğeni M.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi ile Eskişehir 'de yarış atı çiftliklerinin olduğunu söyleyen Mehmet Gündüzeli'nin, "Yeğenim Şahin Gündüzeli beni sürekli tehdit edip para istiyordu. Aramızda husumet bulunuyordu. Geçen hafta hakkında suç duyurusunda bulundum. Olay akşamı yanıma geldi. Yine tehdit edince aramızda çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Üzgünüm" dediği belirtildi.

Polisteki işlemlerinin ardından Mehmet Gündüzeli ile oğlu U.G. ve yeğeni M.G. adliyeye sevk edildi.