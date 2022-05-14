Tartıştığı arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı arkadaşını öldürdü

14.05.2022 11:09
Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı İbik köyünde meydana geldi. İddiaya göre, H.E. ve İ.S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine, H.E. silahıyla İ.S.'yi vurarak öldürdü.

Cinayet şüphelisi H.E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, İ.S.'nin cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Tartıştığı arkadaşını öldürdü
Tartıştığı arkadaşını öldürdü

YORUMLAR
500
Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler

İskilip, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı arkadaşını öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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