Tartıştığı kargo kuryesini yumruklayarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tartıştığı kargo kuryesini yumruklayarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

24.10.2020 21:33
Tartıştığı kargo kuryesini yumruklayarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA ÇEKMEKÖY'de 19 Ekim tarihinde geciktiğini öne sürdüğü siparişi nedeniyle kargo şirketinin kuryesini yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli Tayfun Ş.

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA ÇEKMEKÖY'de 19 Ekim tarihinde geciktiğini öne sürdüğü siparişi nedeniyle kargo şirketinin kuryesini yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli Tayfun Ş., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Tayfun Ş., savcılık sorgusunun ardından, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemedeki sorgusunda kız arkadaşına iki adet ayakkabı sipariş ettiğini, siparişin geciktiğini söyleyen Tayfun Ş., "Telefonla konuştuk adresin eksik olduğunu söyledi. Ben yine adresi tarif ettim bana küfürlü konuşmaya başladı. Geliyorum deyip yanına gittim. Telefonda konuştuğumuz şahıs yanıma geldi. Agresif davrandı, beni itekledi. Kimlik bilgilerimi yazarken elimi birkaç defa itekledi. Refleks olarak bende elimle bir tane vurdum. O da geri çekilince ayağı bir yere takıldı ve düştü. Yardım etmek için kendisine yaklaştım. Kargo şoförü sara hastası olduğunu söyleyince alıp hastaneye götürdüm" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme Tayfun Ş.'yi, "Kasten öldürmeö suçundan tutuklanmasına karar verdi.


İstanbul, Çekmeköy, Ekim, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı kargo kuryesini yumruklayarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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