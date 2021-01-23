Sokak ortasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı! Tabancayla vurup, kaçtı - Son Dakika

Olay, saat 23.10 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Kuyualan Mahallesi'nde meydana geldi. Semih Saygı, iddiaya göre sokak ortasında kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan Semih Saygı, ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silahlı kişi olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Saygı'yı Manisa Celal Bayar Üniversite Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Saygı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, cinayeti işleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.