Tartıştığı kişilere tabanca ile ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde çıkan kavgada K.T.'nin (35) tabanca ile ateş açması sonucu vurulan Zülküf Bayram (43) hastanede hayatını kaybederken, yaralanan M.E. ise tedaviye alındı.

Olay saat 16.00 sıralarında Çay Mahallesi 2019 sokakta meydana geldi. Silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, K.T. isimli şüphelinin Zülküf Bayram ve M.E.'yi tabanca ile vurduğu bilgisini edindi. Olayda ağır yaralanan Zülküf Bayram özel araçla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, M.E. ise ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs ve sırt bölgesine isabet eden kurşunlarla vurulan Zülküf Bayram, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayağından yaralanan M.E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.Olaydan sonra kaçan şüpheli K.T.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.