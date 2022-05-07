TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

07.05.2022 12:00

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada eşi Emel B. (26) tarafından kalbinden bıçaklanan Doğukan B. (28) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada eşi Emel B. (26) tarafından kalbinden bıçaklanan Doğukan B. (28) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emel B., olayın ardından gözaltına alındı.

Olay, Orta Mahalle 209 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Emine B. ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan eşi Doğukan B, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Emine B., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Doğukan B.'yi kalbinden dört bıçak darbesiyle yaraladı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğukan B.,

ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğukan B., doktorların buradaki müdahalesine rağmen bugün saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Eşini öldüren Emel B. ise gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçağa da el konuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

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Ömrünü zihinsel engelli çocuklarına adadı Ömrünü zihinsel engelli çocuklarına adadı Karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Doğukan, Efeler, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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