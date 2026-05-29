29.05.2026 15:57
Karadeniz'in fırtınalı kıyılarında geçen "Taşacak Bu Deniz", yeni fragmanıyla bir kez daha gündemde. Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizi, hem tutkulu bir aşkı hem de gerilim dolu bir hesaplaşmayı aynı hikâyede buluşturuyor. Karanlık atmosferi, duygusal yoğunluğu ve sinematografik sahneleriyle dikkat çeken yapım, izleyicisini ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

Bitmek bilmeyen bir düşmanlığın ortasında doğan bir aşkı konu alan "Taşacak Bu Deniz", iki köklü ailenin yıllardır süren nefretini bir yabancının gözünden anlatıyor. Karadeniz'in hırçın doğasıyla paralel ilerleyen hikâye, hem görsel gücü hem de dramatik derinliğiyle dikkat çekiyor. Başarılı oyunculuklar, etkileyici çekim mekânları ve güçlü senaryosuyla yapım, sezonun iddialı dizileri arasında yer alıyor. İzleyiciler ise şimdiden "Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor, set hangi şehirde kuruldu?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Taşacak Bu Deniz 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin çekimleri, Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Özellikle Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde yapılan çekimler, dizinin atmosferine gerçeklik ve duygusal yoğunluk kazandırıyor.

Bölgenin sisli dağları, coşkulu dalgaları ve yeşilin binbir tonuyla bezeli doğası, hikâyenin hem romantik hem de dramatik yönünü güçlendiriyor. Gerçek mekânlarda gerçekleştirilen çekimler sayesinde izleyici, kendini Karadeniz'in kalbinde, karakterlerle aynı hikâyenin içinde hissediyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Taşacak Bu Deniz", güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip.

Başrollerde Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) yer alıyor. İkilinin etkileyici uyumu, dizinin duygusal anlatımına büyük katkı sağlıyor.

Kadroda ayrıca Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak) gibi isimler yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

"Taşacak Bu Deniz", Karadeniz'in sert doğası ve hırçın dalgaları arasında şekillenen iki düşman ailenin hikâyesini konu alıyor. Dizinin merkezinde yer alan Adil ve Esme, geçmişin hesaplaşmalarıyla çevrili bir aşkın içinde kendilerini buluyor.

Aileler arasındaki kin giderek büyürken, nefret ve sevgi arasındaki ince çizgi her bölümde farklı bir gerilimle izleyiciye yansıyor.

Yapım, hem doğal güzellikleriyle büyüleyen hem de insan ruhunun karmaşıklığını yansıtan sahneleriyle dikkat çekiyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak, senaryo tarafında ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem bulunuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın performansları, dizinin duygusal gücünü zirveye taşıyor.

TAŞACAK BU DENİZ GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

"Taşacak Bu Deniz" dizisi, tamamen senaristlerin hayal gücüyle oluşturulan kurmaca bir yapımdır. Gerçek olaylardan esinlenmeyen dizi, özgün senaryosuyla izleyicileri bambaşka bir dünyaya davet ediyor.

Senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem, daha önce "Sefirin Kızı" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi dikkat çeken projelerde olduğu gibi, bu yapımda da Karadeniz'in güçlü doğasını insan ilişkilerinin derin duygusal yönleriyle ustaca harmanlıyor.

Her ne kadar gerçek bir hikâyeden esinlenmese de karakterlerin yaşadığı çatışmalar, içsel hesaplaşmalar ve aile bağları, izleyiciye hayatın içinden sıcak duygular sunuyor. Bu yönüyle dizi, gerçeklik hissi yüksek dramatik bir kurgu olarak öne çıkıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızını kurtarmak için Volkov’a kızıyla evleneceğini söyleyen Adil, perde arkasında çok daha büyük bir plan kurar ve Timur Volkov’u alt ederek çok büyük bir düşman kazanır. Ama o sayede kızının yerini öğrenir. Kızını öldürmesin diye Şerif’e gitmek isteyen ve Adil’in Eleni’yi kurtarma planını çok riskli bulan Esme, Adil’e rest çeker. Birbirine öfkeli iki sevdalının arasındaki kavgayı Esme kazanır. Ancak Adil de aynı tekneye binecekken vurulur. Zarife, Adil’i ortadan kaldırdıktan sonra Esme’yi de yok etmek için Şerif’e yirmi yıl önce onu ihbar edenin Esme olduğunu söyler. Şerif, Esme’nin gözleri önünde Eleni’nin öldürülmesi için emir verir. Ama herkes her şeyin bittiğini sanırken, yazgılarını değiştirmek için emek verenler, kavuşmayı hak edeceklerdir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
