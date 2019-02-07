Son Dakika Haberleri: Taşköprü'de Doğal Gaz Abone Sayısı 3 Bin 800'ü Buldu

Taşköprü'de Doğal Gaz Abone Sayısı 3 Bin 800'ü Buldu

21 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğal gaz abonesi sayısı 3 bin 800'e yükseldi.

Taşköprü'de Doğal Gaz Abone Sayısı 3 Bin 800'ü Buldu, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğal gaz abonesi sayısı 3 bin 800'e yükseldi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 2017 yılında başlayan doğal gaz kullanımının hızla arttığını söyledi.

İlçenin doğal gaza kavuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkısı bulunduğunu belirten Arslan, "Doğal gaz kullanımı kısa sürede yaygınlaşarak 3 bin 800'e yükseldi. Kullanımıyla birlikte ilçede hava kirliliği yok denecek seviyeye kadar düştü. Bu bizim için çok sevindirici bir durum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:16 Kaynak: AA

Hüseyin Arslan, Kastamonu, Taşköprü, Güncel
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