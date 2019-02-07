Taşköprü'de Doğal Gaz Abone Sayısı 3 Bin 800'ü Buldu
21 dakika önce
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğal gaz abonesi sayısı 3 bin 800'e yükseldi.
Kastamonu
'nun Taşköprü
ilçesinde doğal gaz abonesi sayısı 3 bin 800'e yükseldi.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 2017 yılında başlayan doğal gaz kullanımının hızla arttığını söyledi.
İlçenin doğal gaza kavuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın büyük katkısı bulunduğunu belirten Arslan, "Doğal gaz kullanımı kısa sürede yaygınlaşarak 3 bin 800'e yükseldi. Kullanımıyla birlikte ilçede hava kirliliği yok denecek seviyeye kadar düştü. Bu bizim için çok sevindirici bir durum." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:16 Kaynak: AA
İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu
Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti
Son Dakika! İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti
Eşini Yumrukladığı İddia Edilen Ali İhsan Varol'u Bakanlık Affetmedi