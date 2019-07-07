Son Dakika Haberleri: Taşköprü'de yanan 5 ev kullanılamaz hale geldi
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Taşköprü'de yanan 5 ev kullanılamaz hale geldi

1 saat önce

- Taşköprü'de yanan 5 ev kullanılamaz hale geldiKASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 5 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

- Taşköprü'de yanan 5 ev kullanılamaz hale geldi
KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 5 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar Köyünde ikamet eden Cemal Kökkaya'ya ait evde henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın başladı. Kısa sürede büyüyerek diğer evlere de sıçrayan yangın, kontrolden çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Taşköprü Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahalede bulundu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak diğer evrede sıçramadan söndürüldü. Yangında Cemal Kökkaya, Satılmış Kökkaya, Recep Kökkaya, İsa Öztürk, Hilal Bozkurt ve Mustafa Bozkurt'un ikamet ettiği 5 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında bir kişi ise, dumandan etkilenerek olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alındı.
Yangın sonrasında Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yangın çıkan köye giderek burada yürütülen çalışmaları yerinde incelediler.
Taşköprü'de yanan 5 ev kullanılamaz hale geldi
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:41 Kaynak: İHA
Kastamonu, Taşköprü, Bozkurt, 3. Sayfa
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