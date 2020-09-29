"Taşlar Yerinden Oynuyor" projesiyle Anadolu'nun Neolitik dönem mirası kayıt altına alınacak - Son Dakika

"Taşlar Yerinden Oynuyor" projesiyle Anadolu'nun Neolitik dönem mirası kayıt altına alınacak

Anadolu'nun Neolitik dönem mirasını kayıt altına alan ve bir dizi belgeselle görselleştirmeyi hedefleyen "Avrupa'nın Neolitik Köprüsü: Taşlar Yerinden Oynuyor" projesi için çevrim içi basın toplantısı düzenlendi.

Anadolu'nun Neolitik dönem mirasını kayıt altına alan ve bir dizi belgeselle görselleştirmeyi hedefleyen " Avrupa'nın Neolitik Köprüsü: Taşlar Yerinden Oynuyor" projesi için çevrim içi basın toplantısı düzenlendi.

Koordinatörlüğünü Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün (IFEA) üstlendiği projenin web sitesinden yayınlanan toplantıda, "Anadolu Neolitik Mirası ve Avrupa'ya Yayılımı" konusunu işleyen belgesel filmin tanıtımı da yapıldı.

IFEA Direktörü Bayram Balcı yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği ve Türkiye kültürlerarası diyalog programı kapsamında onaylanan projenin koordinasyonunu IFEA olarak üstlendik. Bu proje Türkiye'de toplumun arkeolojik anıtlara yönelik farkındalığını arttırmayı, Anadolu'nun arkeolojik mirasının tanıtımını ve bu belgesel film vasıtasıyla Anadolu'nun neolitik mirasına uluslararası vurgu kazandırmayı amaçlıyor." dedi.

Balcı, projenin Türkiye için çok büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin dünya çapında reklamını yapabilecek, hepimize hizmet edebilecek bir proje olduğu için bu buluşmayı gerçekleştirmek benim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

"Bugün yaşadığımız ne varsa uygarlık adına onun ipuçlarını neolitik dönemde buluyoruz"

Belgeselin yönetmeni Enis Rıza da Mehmet Özdoğan'ın projeye katkılarından bahsederek, "Biz 1990'lardan itibaren Anadolu arkeolojisiyle yoğun olarak ilgileniyoruz. Bu arada neolitik dönemle ilgili olarak da giderek derinleşen bir merakımız oluştu." diye konuştu.

Bu konuda bir belgesel yapma imkanını bulmanın kendisini çok sevindirdiğini ifade eden Rıza, şunları kaydetti:

"Neolitik dönem gerçekten çok büyülü bir dönem. Aslında bizim bugün yaşadığımız ne varsa uygarlık adına onun ipuçlarını orada buluyoruz. Mimariden inançlara kadar birçok şeyin ipuçları orada saklı. Şunu söyleyebilirim ki çok yakın zamana kadar Anadolu'da neolitikten söz etmek mümkün değildi. Hatta eski kaynakları karıştırdığımızda bırakın Anadolu'yu, neolitiğin geçmişini 5 binli yıllara dayandıran kaynaklar okuduk. Dolayısıyla Anadolu'da neolitik dönemin ortaya çıkışıyla birlikte ciddi bir biçimde tarihin değiştiğini söyleyebiliriz. Biz bu konuda bu belgeseli yaparken 39 kazı alanında, Anadolu'da 27 müzede çekim yaptık. 47 bilim insanıyla çok uzun söyleşiler çektik. Bir de yerel halkla çekimler yaptık. Bütün bu çekimlerden ciddi bir literatür oluştu."

Etkinlikte ayrıca projenin Onursal Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve projenin arkeologlarından Dr. Martin Godon da konuşma yaptı.

Proje hakkında

Proje Anadolu'nun Neolitik dönem mirasının geniş halk kesimleri açısından uluslararası alanda daha bilinir ve görünür olmasına katkıda bulunmak üzere tasarlandı. Proje sayesinde kültürlerarası diyaloğa yeni alanlar açılacak, toplumda koruma bilinci ve aidiyet duygusu güçlenecek, bilimsel çalışmalar ile toplum kesimleri arasında bir köprü oluşturulacak. Proje bitiminde ortaya çıkan kalıcı ürünlerle uluslararası alanda tanıtıma hizmet edecek materyaller elde edilecek.

Temmuz 2020'de yenilenen web sitesi aracılığı ile neolitik dönemin sırlarını açığa çıkaran projenin içeriği üç dilde sürekli yaygın erişime açık olacak. Projenin konusu ve faaliyetleri, alan fotoğrafları, spot yapımlar, kısa filmler, belgesel film olarak dil ve internet versiyonları ile https://neolithic-bridge.org/ adresinde yer alacak.

Bünyesindeki Arkeoloji Bölümü ile kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yürüten "IFEA projenin lider kurumu konumunda dururken, İnsan, Mekan, Enerji ve Çevre Derneği (İMEÇE) ve Toplum, Kültür, Sanat Çalışmaları ve Belgesel Sinema Derneği (BABİL) de projeye dahil oluyor.

Projenin arkeologları arasında Godon'un yanı sıra Dr. Nehemie Strupler ve Dr. Müge Durusu Tanrıöver yer alıyor. Yönetmenliğini Enis Rıza'nın yaptığı proje belgeselini VTR Yapım hazırlıyor.

Neolitik Dönem, Belgesel, Avrupa, Film, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Taşlar Yerinden Oynuyor' projesiyle Anadolu'nun Neolitik dönem mirası kayıt altına alınacak - Son Dakika

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