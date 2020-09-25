Taşova'da OSB kurma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Taşova'da OSB kurma çalışmaları devam ediyor

Taşova ilçesine Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması amacıyla toplantı düzenlendi.

Taşova ilçesine Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması amacıyla toplantı düzenlendi. Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Torun, odalarınca İlçe Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, yıllardır özlemini çektikleri OSB'nin kurulması amaçlarına ulaşmak üzere olduklarını söyledi. Konuşmalardan sonra Taşova'ya kurulacak OSB için yardım kampanyası başlatıldı. Toplantıya Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve esnaf katıldı.

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