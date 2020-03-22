Tatil beldesinde koronavirüs nedeniyle yazlıkçı yoğunluğu - Son Dakika
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Tatil beldesinde koronavirüs nedeniyle yazlıkçı yoğunluğu

6 saat önce

TÜRKİYE'de koronavirüs salgının görülmesi ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerde oturanlar, tatil beldelerine gitmeye başladı.

Tatil beldesinde koronavirüs nedeniyle yazlıkçı yoğunluğu, System.String[]
TÜRKİYE'de koronavirüs salgının görülmesi ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerde oturanlar, tatil beldelerine gitmeye başladı. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi sahilinde yazlıkları bulunanlar, henüz havalar ısınmamasına rağmen evlerini açtı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar köy, yayla veya yazlıklara gitmeye başladı. Yaz aylarında nüfus artışının yaşandığı Tekirdağ'ın turistik ilçesi Marmara Ereğlisi sahili, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların da uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle yazlıkçıların erken gelişleriyle dolup taştı.

İstanbul'dan, ilçedeki yazlığına gelen Gülsen Güller, insanlardan uzak kalmaya çalıştığını belirterek, "İstanbul'dan geldik. Malum dünyada koronavirüs diye bir salgın var. İnsanların bu konuda çok tedbirli olduğunu düşünmüyorum. Kalabalık ortamdan uzaklaşmak, birkaç gün kafa dinlemek. Sakin bir iki gün geçirmek için geldim. Burada hem sakin, hem de balık tutarak zaman geçiriyorum. İnsanlardan ve toplumdan uzak, güzel" dedi.

'EVDEN ÇIKMAYACAĞIZ'

Mustafa Sarıkaya ise koronavirüsle mücadelede devlete güvendiğini ifade ederek, "İstanbul'dan geliyoruz. Burada da evimiz var. Orada kalacağız. Oradan da çıkmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü sözdür uyuyoruz, evden çıkmayacağız" diye konuştu.

'KALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Yılmaz Ateş ise hem koronavirüs nedeniyle şehirden uzaklaşmak hem de tatil yapmak için İstanbul'dan geldiklerini belirterek, "Hem tatil, hem de virüs nedeniyle geldik. Cumhurbaşkanının evde kalın çağrısı güzel bir şey. İşimize göre burada kalmayı düşünüyoruz" dedi.


- Tekirdağ
İstanbul, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:23 Kaynak: DHA

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