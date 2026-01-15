Tatil Görev Listesi Olmasın

BAHÇEŞEHİR Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Bölümü Direktörü Sibel Durak, yarı yıl tatili öncesi anne ve babalara uyarılarda bulunup, tatilin bir 'görev listesine' dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.

Bahçeşehir Koleji PDR Bölümü Direktörü Sibel Durak, son yıllarda, çocukların etrafında pervane olan 'helikopter ebeveynlik' anlayışının yerini, her engeli, zorluğu, hayal kırıklığını önceden fark eden ve çocuk adına yok eden 'çim biçme makinesi ebeveynliğine' bıraktığını söyledi. Bu yaklaşımın ilk başta ilgili ve iyi bir ebeveynlik gibi görünse de uzun vadede sorumluluk almaktan kaçan ve kendi başına karar veremeyen bireyler yarattığına dikkat çeken Sibel Durak, ebeveynlere yarıyıl tatilinde bu şekilde yaklaşımlar yerine biraz geri çekilip, çocuklara alan açmalarını önerdi.

'FARKINDALIK, İÇTEN GELEN DENEYİMLERLE GELİŞİR'

Tatil sadece derslerden uzaklaşma değil, çocuğun kendi iç dünyasıyla baş başa kalma dönemi olduğunu vurgulayan Durak, "Çocuğun kendi ritmini duymayı öğrendiği bir alan sunar. Ne zaman dinlenmeye ne zaman harekete geçmeye ihtiyaç duyduğunu fark etmeye başlar. Bu farkındalık, dışarıdan verilen programlarla değil, içten gelen deneyimlerle gelişir" dedi.

Ebeveynlerin 'Zamanı verimli kullanıyor mu?' endişesiyle tatili yeni bir görev listesine dönüştürdüğüne dikkat çeken Durak, gelişimin her anın planlanmasından değil, bazen sıkılmaktan ve kendi çözümünü üretmekten geçtiğini söyledi. Durak, önerilerini ise şöyle sıraladı: "Çocuğun sıkılmasına izin verin. Sıkılmak, yaratıcılığın ve üretkenliğin başladığı yerdir. Her boşluğu doldurmak, çocuğun kendisiyle baş başa kalma becerisini zayıflatır. 'Ben hallederim' refleksini durdurun. Bu refleks çocuğu değil, yetişkini rahatlatır. Bir adım geri çekilmek, çocuğa 'Yapabilirsin' mesajı verir. Küçük başarısızlıklara alan açın. Hayal kırıklıkları çocuğun kırılganlığını değil, dayanıklılığını geliştirir. Her düşüş, bir kalkma pratiğidir. Çocuğun yapabileceği işleri onun yerine üstlenmeyin. Zaman zaman zorlanması, öğrenme sürecinin doğal bir parçasıdır. Her işi hızlandırmak, çocuğun kendi hızını tanımasına engel olur. Çocuğun temposuna güvenin. Her çocuk aynı hızda ilerlemez. Tatil, karşılaştırma değil dengeleme zamanıdır. Program yapın ama boşluk bırakın. Her anı planlanmış tatiller çocukları yormakla kalmaz, iç motivasyonu da zayıflatır. Plansız zaman, çocuğun kendini keşfettiği alandır. Çocuğun temposuna güvenin. Her çocuk aynı hızda ilerlemez. Tatil, karşılaştırma değil dengeleme zamanıdır. Hata yapmasına izin vermek, onu yalnız bırakmak değildir. Yanında olmak ile onun yerine yaşamak aynı şey değildir. Göz teması, güven veren bir duruş çoğu zaman müdahaleden daha etkilidir."